Silver Week do Shopping Praça da Moça tem foco na geração prateada do Grande ABC

A mudança na pirâmide etária brasileira já vem sendo percebida ano após ano. Na região do Grande ABC, a cidade de Diadema foi a que registrou a maior elevação no número de pessoas 60+ no Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atingindo alta de 94,8% na população com 65 anos ou mais, razão pela qual o Shopping Praça da Moça adere, pelo terceiro ano consecutivo, à campanha Silver Week, em parceria com o Fórum Longevidade, que acontece entre os dias 24 de setembro e 01 de outubro, com programação especial ao público e diversos descontos nas lojas do empreendimento.

De acordo com o gerente de marketing do centro de compras, Daniel Lima, desenvolver ações para todos os públicos que frequentam o empreendimento é um compromisso do shopping. “Quando falamos em shopping, falamos de um negócio que é voltado para pessoas, diversos perfis de públicos. Nosso papel é criar ações e um ambiente acolhedor para todas as pessoas e todas as gerações”, explica Lima.

Dados da Global Coalition on Aging apontaram que no Brasil, as pessoas com mais de 50 anos possuem renda per capita 40% maior que as demais faixas etárias, 80% dos maduros possuem outras rendas além da aposentadoria, 63% ainda são provedores de suas famílias e anualmente, a economia da longevidade movimenta R$1,8 trilhão em todo o País, números que demonstram que o poder de compra dos brasileiros está nas mãos de pessoas com mais de 60 anos.

Para a comunicadora e especialista em diversidade e inclusão nas organizações, Andressa Dantas, ainda existe um olhar enviesado no etarismo por parte de muitas instituições, fazendo com que empresas deixem de crescer ao não olhar para o potencial econômico dessa geração. “O etarismo existe porque fomos ensinados a acreditar que as pessoas envelhecem e deixam de produzir. Mas isso não é verdade, principalmente na sociedade atual em que vivemos. Os dados demonstram que as pessoas têm maior poder aquisitivo conforme o envelhecimento, as pessoas estão cada vez mais longevas, e, com isso, passarão mais tempo no mercado de trabalho, mais tempo ativas e mais tempo consumindo. Ações como a Silver Week que o Shopping Praça da Moça realiza são essenciais para que os lojistas e os comércios no geral comecem a entender e a perceber que existe um público fiel e carente o ano inteiro que precisa ser estimulado, acolhido e bem entendido para ser fidelizado”, pontua.

Programação Silver Week Shopping Praça da Moça

Além dos diversos descontos nas lojas participantes da campanha, o cinema contará com descontos nos combos para o público aproveitar ainda mais a experiência ao assistir os melhores filmes em cartaz bem acompanhados de pipoca média com bebida de 500ml, por R$29 e outra opção, também pipoca média, mas com vinho de 187ml por R$38.

O Shopping Praça da Moça ainda oferece, em parceria com a academia Inova, um aulão especial gratuito na segunda-feira, 30/09 de Zumba às 19h15 e Pilates às 20h15 na Praça de Eventos