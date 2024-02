Sicredi promove assembleias de 2024

Com o objetivo de apresentar os resultados e decidir sobre as estratégias para 2024, as cooperativas do Sicredi darão início às assembleias anuais. Os encontros da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP tiveram início nesta segunda-feira (5) e seguem até o dia 1 de março, no formato presencial, conforme calendário abaixo.

As assembleias são mais uma oportunidade para que os associados, os donos do negócio, possam acompanhar e decidir a respeito de pautas e estratégias importantes da cooperativa, sendo um dos diferenciais do modelo cooperativo. Durante os encontros, são escolhidas as lideranças para o próximo ciclo e votadas questões a respeito dos resultados financeiros, entre outras pautas.

“Esse é o principal momento de transparência na gestão da cooperativa. Ser associado é um ato de transformar por meio da ação, por isso é muito importante a participação de todos. Serão eventos em que abordaremos a prestação de contas, destinação dos resultados, eleição do conselho de administração e fiscal, entre outros assuntos”, explica o presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Jaime Basso.

Calendário das assembleias da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP



27 de fevereiro

São Bernardo do Campo / São Bernardo Marechal Deodoro e ACISBEC

Sítio São Jorge – Av. Nicola Demarchi, 150, São Bernardo do Campo

Recepção: 19h – Início: 19h30

Diadema e ACE Diadema

Centro Cultural Teatro Clara Nunes – Rua Graciosa, 300, Diadema

Recepção: 19h – Início: 19h30

28 de fevereiro



Av. Paulista / Ipiranga / ACSP Centro / ACSP Distrital Ipiranga

Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900, São Paulo

Recepção: 19h – Início: 19h30

29 de fevereiro



São Caetano do Sul e ACISCS

Samyr – Rua Oriente, 173, São Caetano do Sul

Recepção: 19h30 – Início: 20h

Ribeirão Pires

Sem Igual Eventos – Av. Palmira, 90, Ribeirão Pires

Recepção: 19h – Início: 19h30

Mauá e ACIAM

Espaço Madoke – Rua Nelson Barbosa Ferreira, 120, Mauá

Recepção: 19h – Início: 19h30

1 de março

Santo André Vila Gilda / Santo André Senador Flaquer

Espaço Win – Av. Dom Pedro II, 2055, Santo André

Recepção: 19h – Início: 19h30