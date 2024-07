Sicredi disponibiliza R$ 66,5 bilhões no Plano Safra 2024/2025

O Sicredi disponibilizará R$ 66,5 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2024/2025. O valor representa um aumento de 17% em relação ao concedido no ano-safra anterior e a previsão é de liberação em mais de 353 mil operações, atendendo, majoritariamente, pequenos e médios produtores. Atualmente, o Sicredi é a segunda maior instituição financeira do Brasil em carteira agro, totalizando R$ 87,4 bilhões em saldo.

Para os estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o Sicredi disponibilizará aproximadamente R$ 18,4 bilhões em recursos. O montante representa um aumento de 38% em comparação ao valor concedido no ano anterior. A previsão é que esses recursos permitam a realização de mais de 100 mil operações de crédito, impulsionando a economia regional e proporcionando suporte financeiro essencial para empresas e indivíduos. Esse incremento reflete um esforço contínuo para ampliar o acesso ao crédito e fomentar o desenvolvimento econômico nessas regiões, atendendo às necessidades crescentes de financiamento e incentivando investimentos em diversos setores produtivos.

Do total disponível, a estimativa do Sicredi é liberar R$ 30,6 bilhões para operações de custeio, R$ 14,1 bilhões para investimentos e R$ 1,3 bilhão para comercialização e industrialização. A instituição financeira também prevê expansão significativa de 17% na concessão de créditos por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR), alcançando R$ 20,5 bilhões à disposição dos produtores. No Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a estimativa do Sicredi é liberar R$ 15,6 bilhões destinados ao custeio, comercialização e industrialização. Além disso, serão disponibilizados R$ 2,8 bilhões para investimentos de médio e longo prazo. Os volumes destinados para CPR devem superar 20% das concessões, alcançando um total de R$ 3,9 bilhões.

Para a agricultura familiar o Sicredi vai oferecer R$ 13,6 bilhões e, para os produtores de médio porte, outros R$ 15,6 bilhões. Cerca de 90%* do total de operações do Sicredi previsto para esse ano-safra será destinado a pequenos e médios produtores. Para os demais produtores, o volume disponibilizado é de R$ 16,8 bilhões. Um dos grandes diferenciais do Sicredi é sua capacidade de atuar na ponta, em uma relação próxima aos associados, resultado de sua grande capilaridade nacional. A projeção da instituição financeira cooperativa é oferecer R$ 3,2 bilhões para a agricultura familiar, R$ 6,7 bilhões aos produtores de médio porte e R$ 8,5 bilhões aos demais produtores do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

O Sicredi já vem recebendo pedidos de financiamento para o Plano Safra 2024/2025, que vai de julho deste ano até o final de junho de 2025. Ao solicitar o crédito, o produtor rural associado deve planejar a próxima safra, considerando o que vai plantar, qual é a área de cultivo e o orçamento necessário com base na análise de solo e sob orientação técnica quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados. Em seguida, é indicado que o associado procure sua agência ou utilize os canais digitais, como o aplicativo do Sicredi e o WhatsApp, para dar andamento à contratação do crédito.

Os associados ligados ao agronegócio já sabem que podem contar com o Sicredi para apoiar em suas necessidades da atividade produtiva ou do dia a dia. Além do crédito rural, em que a instituição financeira cooperativa é a principal agente financeira privada do Brasil, no Sicredi os associados também podem contar com soluções de cartão de crédito, crédito para consumo, investimentos, seguros, entre outras.

Balanço da safra 2023/2024 no Sicredi

No ano-safra 2023/2024, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 56,9 bilhões em mais de 320 mil operações, considerando R$ 17,5 bilhões em CPR. Os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 89%* do total de operações, totalizando R$ 24,3 bilhões em volume de crédito. Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, foram liberados pelo Sicredi R$ 13,4 bilhões aos produtores rurais, distribuídos em cerca de 90 mil operações de crédito, incluindo R$ 3,2 bilhões em CPR ao longo do ano-safra 2023/2024. Os pequenos e médios produtores foram responsáveis por mais de 89% dessas operações, demonstrando um forte apoio a esses segmentos essenciais do setor agrícola.

O Sicredi possui mais de 2,7 mil agências, distribuídas em mais de dois mil municípios de todas as regiões do Brasil, e em mais de 200 cidades é a única instituição financeira fisicamente presente. Atualmente, atende a mais de 700 mil produtores rurais, sendo 95% deles pequenos ou médios.

*Índice não considera as operações de CPR, que não têm definição específica de público.