Sicoob marca presença na SuperCopa Rei como patrocinador oficial

O Sicoob estará em campo na decisão da Supercopa Rei, neste domingo (2), às 16h, quando Botafogo e Flamengo se enfrentam para disputar a taça que define o supercampeão do Brasil, colocando frente a frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2024. A partida, que deve atrair a atenção de torcedores de todo o Brasil, será realizada no estádio Mangueirão, em Belém (PA).

De acordo com Cláudio Halley, superintendente de Estratégia e Gestão da instituição, o Sicoob está presente neste e em outros diversos campeonatos de futebol para demonstrar que, assim como no esporte, o cooperativismo funciona a partir da união e da cooperação de pessoas. Além disso, esse tipo de ação confere uma exposição relevante para a marca em eventos de alta audiência.

“O futebol gera identificação e a linguagem esportiva é universal no Brasil. Queremos reforçar a cultura colaborativa, mostrando que as cooperativas só são possíveis a partir da participação ativa de todos e que, da mesma maneira que o esporte, só é possível obter sucesso e ser campeão com a colaboração de todos”, destaca.

A instituição financeira cooperativa estará em evidência no campo com anúncios em LED, enfatizando sua posição de patrocinador oficial. O Sicoob pretende usar essa plataforma não apenas para aumentar a visibilidade da marca, mas também para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros por meio do cooperativismo. “Queremos inspirar cada vez mais pessoas a fazerem parte dessa transformação conosco”, finaliza Halley.