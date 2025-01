CBF anuncia mudança no regulamento da Copa do Brasil de 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira uma mudança no regulamento da Copa do Brasil. A alteração entrará em vigor a partir da edição de 2025 e seguirá pelas próximas até segunda ordem.

Anteriormente, na primeira fase do torneio, os times com menor classificação no ranking da CBF tinham a vantagem de jogar em casa. No entanto, em caso de empate, o visitante ficava com a classificação. Agora, se houver igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

A primeira fase conta com 80 equipes, cujos confrontos serão conhecidos por sorteio, que definirá também o chaveamento da segunda fase. 12 times ingressarão a partir da terceira fase. São eles: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.

Competição mais inclusiva do país, a Copa do Brasil conta com 92 clubes e tem representantes das 27 federações. Na última edição, foram mais de R$ 500 milhões distribuídos em premiação.