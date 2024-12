CBF divulga potes da primeira fase da Copa do Brasil de 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou recentemente o Ranking Nacional de Clubes (RNC) para o ano de 2025, estabelecendo assim os potes que definirão a distribuição das equipes na próxima edição da Copa do Brasil. O torneio, que tem início previsto para fevereiro do próximo ano, contará com a participação de 80 clubes, com a divisão dos grupos baseada no desempenho das equipes no ranking.

No primeiro pote, que abrange as equipes mais bem classificadas, estão: Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá. Esses times terão a vantagem do empate em suas partidas da fase inicial.

Segundo as normas da competição, os clubes dos potes A, B, C e D jogarão fora de casa em jogos únicos contra as equipes dos potes E, F, G e H. A configuração dos confrontos será realizada da seguinte forma: A enfrentará E, B jogará contra F, C medirá forças com G e D se encontrará com H.

As equipes do pote E incluem Sousa (campeão paraibano), Tocantinópolis e São Raimundo-RR, entre outros. Já o pote F é composto por clubes como Humaitá e Tuna Luso. No que diz respeito aos potes C e G, figuram times como Novorizontino e Boavista. Por fim, o pote D reúne equipes como América-RN e Manaus, enquanto o pote H conta com clubes como Barcelona de Ilhéus e Guarany de Bagé.

Embora a data exata do sorteio ainda não tenha sido divulgada pela CBF, já se sabe que Botafogo, Palmeiras, Flamengo e outras equipes estão asseguradas na terceira fase do torneio devido a seus desempenhos em competições anteriores.

O formato da Copa do Brasil permanece inalterado. Na primeira fase, os jogos serão eliminatórios em partida única. Se houver empate ao final do tempo regulamentar, o visitante avança para a próxima etapa. As fases seguintes também seguirão um sistema semelhante de confronto até a grande final.

O Flamengo entra nesta edição como atual campeão após conquistar seu quinto título ao vencer o Atlético-MG nas finais anteriores. Com essa nova edição prestes a começar, os clubes se preparam para mais uma disputa emocionante no cenário nacional do futebol brasileiro.