Flamengo avança em negociação para contratar Jorginho, do Arsenal

O Clube de Regatas do Flamengo está em fase avançada nas negociações para a contratação do volante Jorginho, de 33 anos. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro já chegou a um consenso quanto ao salário e à duração do contrato com o jogador, que deverá ser de três anos.

Flamengo busca liberação imediata

Com essas condições acordadas, o próximo desafio para a diretoria flamenguista é assegurar a liberação imediata do atleta junto ao Arsenal, da Inglaterra. A cúpula do clube carioca considera essencial concretizar essa transferência ainda nesta janela de transferências, para otimizar o planejamento da equipe. Caso a negociação com o Arsenal não se concretize a tempo, Jorginho deverá se juntar ao Flamengo no meio do ano.

Nesta quarta-feira (29), José Boto, diretor técnico do Flamengo, se reuniu com os representantes de Jorginho no Rio de Janeiro. Este encontro foi decisivo para acelerar as tratativas e as partes acreditam que agora o processo se tornou mais viável. A negociação havia sido temporariamente suspensa pelo Flamengo como uma estratégia para tentar reduzir os pedidos salariais do volante, tática que parece ter surtido efeito.

Destaque na Champions League

No mesmo dia em que se intensificaram as conversas, Jorginho foi titular na vitória do Arsenal sobre o Girona na UEFA Champions League, onde marcou um dos gols da partida. O técnico Mikel Arteta tem utilizado o jogador com mais frequência nas competições de copas do que na Premier League, alternando suas oportunidades dentro da equipe.