Flamengo e Botafogo disputam a Supercopa Rei com prêmio recorde

No próximo domingo, a cidade de Belém se tornará o palco de um grande confronto entre dois gigantes do futebol brasileiro. Flamengo e Botafogo, campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, respectivamente, vão se enfrentar na Supercopa Rei, em uma partida marcada para o estádio Mangueirão, às 16 horas (horário de Brasília). Este evento tem tudo para ser histórico, considerando a rivalidade entre os clubes e a premiação recorde oferecida pela Conmebol.

Premiação milionária e público lotado

Esta edição da Supercopa promete ser histórica não apenas pela rivalidade entre os clubes, mas também pela premiação recorde que está em jogo. Com o suporte financeiro da Conmebol, a competição oferecerá uma quantia total de R$ 12 milhões aos participantes. Cada time garantirá um prêmio de R$ 6,05 milhões, enquanto o vencedor da partida receberá um bônus adicional de US$ 1 milhão, equivalente a aproximadamente R$ 5,8 milhões, elevando o total a cerca de R$ 12 milhões.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que 45 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores que desejam acompanhar a partida ao vivo. A competição, que agora homenageia o eterno Rei Pelé desde sua edição em 2023, tinha anteriormente o nome de Supercopa do Brasil.

Com grandes expectativas por parte dos torcedores e uma premiação sem precedentes, o duelo promete ser um espetáculo à altura da tradição das duas equipes e da importância do evento no calendário do futebol nacional.