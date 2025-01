Flamengo anuncia a contratação do lateral Danilo

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Danilo, que chega ao time carioca após rescindir seu contrato com a Juventus. O defensor assina um vínculo válido por dois anos.

Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira, onde passou por exames médicos e finalizou os últimos trâmites antes de assinar o contrato nesta quarta-feira. Com isso, ele se torna o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2025.

Seja bem-vindo, Danilo! Que você tenha muito sucesso com o Manto Sagrado! ❤️🖤#DaniloÉDoMengão pic.twitter.com/sJl6x57b2y — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2025

O atleta, que vestirá a camisa número 13, será apresentado oficialmente nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio do Maracanã.

Quando Danilo estreia?

A expectativa da diretoria flamenguista é que Danilo possa estrear em breve. O zagueiro não entra em campo desde 14 de dezembro, quando atuou como titular pela Juventus. Desde então, o clube italiano disputou nove partidas, nas quais Danilo permaneceu no banco em duas ocasiões e não foi mais relacionado.

Com uma trajetória na Europa desde 2012, Danilo acumulou passagens por clubes renomados como Porto, Real Madrid, Manchester City e, mais recentemente, Juventus.

Para que possa ser registrado a tempo de participar da Supercopa, é necessário que o nome do jogador conste no Boletim Informativo Diário (BID) até esta sexta-feira. A decisão sobre sua utilização ficará a cargo do técnico Filipe Luís.

Por que escolheu o Flamengo em vez do Santos?

Danilo optou por não se transferir para o Napoli e decidiu retornar ao futebol brasileiro devido a questões familiares. Inicialmente, o clube italiano era considerado favorito para assegurar sua contratação, mas o Flamengo aguardava apenas a confirmação do jogador para finalizar o acordo.

A equipe rubro-negra também venceu uma concorrência com o Santos, que mesmo ciente das dificuldades da negociação, fez uma proposta ao defensor. O desejo de participar de competições significativas neste ano, como a Libertadores e o Mundial, pesou na escolha de Danilo pelo Flamengo.

O treinador Filipe Luís teve um papel crucial nesse processo; ele contatou Danilo para discutir como pretendia integrá-lo ao elenco. O Flamengo busca reforçar sua defesa com o novo jogador, mesmo considerando sua convocação frequente à seleção brasileira como lateral-direito.

A busca do Flamengo por Danilo já se estendia há algum tempo. Desde que surgiram os primeiros rumores sobre sua saída da Juventus, a diretoria começou a monitorar de perto sua situação. Embora seja um lateral-direito por origem, Danilo se destacou como zagueiro na Juventus e continua sendo convocado para atuar nessa posição pela seleção nacional.