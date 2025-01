Danilo acerta transferência para o Flamengo e rescinde com a Juventus

O defensor Danilo, de 33 anos, está prestes a se tornar jogador do Flamengo, com as negociações avançando significativamente nas últimas 48 horas. Segundo informações do jornalista Cahê Mota, do portal ‘Ge’, as questões financeiras e contratuais já estão definidas, restando apenas a formalização da rescisão de contrato com a Juventus, que deve ocorrer no início da próxima semana.

Rescisão com a Juventus e assinatura com o Flamengo

O zagueiro irá rescindir seu vínculo com o clube italiano sem custos para o Flamengo e deverá assinar um novo contrato de dois anos com o Rubro-Negro. Esta transferência representa a realização de um sonho para o atleta, que expressou anteriormente seu desejo de defender o clube do coração, sendo que sua família também possui uma forte ligação com o Flamengo.

Danilo ponderou sobre sua decisão em conversas familiares e concluiu que este era o momento ideal para retornar ao futebol brasileiro. Sua escolha foi influenciada pela oportunidade de disputar competições de alto nível como o Super Mundial de Clubes e a Libertadores, além da estrutura robusta oferecida pelo Flamengo.

Oferta do Santos e rejeição de outras propostas

Embora tenha recebido uma proposta do Santos, que é seu clube formador e possui um lugar especial em seu coração, a falta de participação em grandes torneios na próxima temporada pesou na decisão do defensor. O Napoli também havia feito uma oferta, mas a trajetória recente de Danilo na Juventus impediu qualquer avanço nesse sentido.

Importância de Danilo para o Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, teve um papel crucial nas negociações e destacou a importância da presença de Danilo no sistema defensivo da equipe. Ele enfatizou que a experiência e liderança do jogador serão fundamentais não apenas dentro de campo, mas também para fortalecer o grupo.

No próximo sábado, a Juventus enfrentará o Napoli às 14h (horário de Brasília), mas Danilo não fará parte da lista de convocados para a partida, situação que se repete desde dezembro do ano passado.