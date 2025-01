Danilo pode reforçar o Flamengo em 2025 após saída da Juventus

transferências enquanto busca reforçar seu elenco para a temporada de 2025. Entre os alvos da diretoria rubro-negra está o lateral-direito Danilo, que atualmente está em processo de rescisão contratual com a Juventus, conforme reportado pelo Corriere dello Sport.

Situação de Danilo na Juventus

Danilo, que tem vínculo com a Velha Senhora até junho de 2025, encontra-se em uma situação delicada após desentendimentos com o treinador Thiago Motta, resultando em uma diminuição significativa de seu tempo em campo. Essa situação o levou a buscar novos horizontes, e sua saída do clube italiano parece iminente.

Além do Flamengo, o Santos também demonstra interesse na contratação do atleta, mas as informações indicam que o jogador prioriza uma transferência para o Rubro-Negro. A movimentação do Flamengo no mercado se intensificou especialmente após a recente saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro e a não renovação do contrato com David Luiz, evidenciando a necessidade urgente por um defensor qualificado.

A versatilidade de Danilo

Embora Danilo seja um lateral-direito por definição, sua versatilidade como zagueiro também é um atrativo significativo para a equipe carioca. Ao longo de sua carreira, ele acumulou uma impressionante experiência internacional, atuando por clubes renomados como Porto, Manchester City e Real Madrid. No entanto, sua passagem mais longa foi pela Juventus, onde participou de 213 partidas, marcando nove gols e fornecendo 14 assistências, além de conquistar diversos títulos importantes como um Campeonato Italiano e duas Copas da Itália.

A continuidade das negociações entre Danilo e o Flamengo promete agitar o cenário do futebol brasileiro nos próximos dias. O desfecho desta negociação poderá ser decisivo para ambos os lados, considerando as necessidades atuais do clube carioca e a busca do atleta por uma nova fase em sua carreira.