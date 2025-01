Botafogo bate Fluminense com presença de Dorival Júnior

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, marcou presença na emocionante partida entre Botafogo e Fluminense, que terminou com a vitória do alvinegro por 2 a 1, realizada no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira (29). O técnico, que tem como parte de sua rotina a observação de jogadores do futebol nacional, aproveitou o clássico para analisar possíveis nomes que poderão integrar futuras convocações.

Durante o confronto, o centroavante Igor Jesus destacou-se ao marcar um dos gols da partida, solidificando sua relevância no elenco do Botafogo. “É sempre importante mostrar o nosso potencial para que, quando surgir uma nova convocação, possamos estar entre os escolhidos”, declarou Igor Jesus em entrevista ao canal “Premiere”.

Outro jogador com experiência na Seleção é o lateral-esquerdo Alex Telles, convocado no último ano. O goleiro John, que já foi mencionado em pré-listas da equipe nacional, também participou da partida. A presença de Dorival Júnior nas arquibancadas aumentou as expectativas em relação à próxima convocação da seleção, que poderá contar com alguns dos talentos observados durante o clássico carioca.

Com o Campeonato Carioca se desenrolando e várias atuações notáveis surgindo, a atenção para novos talentos no futebol brasileiro continua crescendo. Dorival Júnior segue atento às promessas que podem compor a Seleção em futuras competições.