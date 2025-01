Zenit anuncia Luiz Henrique e confirma reforços no Botafogo

O Zenit anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do atacante Luiz Henrique. O atleta agra ex-Botafogo assinou contrato de quatro anos com o clube da Rússia, com opção de renovação por mais um.

Em comunicado oficial divulgado no portal da equipe, os russos não só deram as boas-vindas ao novo contratado, mas também confirmaram dois novos reforços no Fogão: o volante Wendel e o atacante Artur. Ambos assinarão em definitivo: o meio-campista chegará apenas no meio do ano, enquanto o ponta se apresentará de imediato.

A negociação entre Botafogo e Zenit por Luiz Henrique foi fechada em torno de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões). Com essa transação, o atacante se torna não apenas a maior venda da história do Glorioso, mas também o jogador brasileiro acima dos 21 anos mais caro vendido até hoje. Além disso, o clube carioca manterá 30% dos direitos econômicos do atacante.

A saída de Luiz Henrique representa mais uma baixa significativa para o Botafogo, sendo esta a 14ª desde o término da última temporada. Entre os jogadores que deixaram o clube estão os goleiros Gatito Fernández e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson e Pablo, além dos laterais Hugo, Rafael e Marçal. O volante Tchê Tchê e os meias Óscar Romero, Eduardo e Thiago Almada também não fazem mais parte do elenco, assim como os atacantes Tiquinho Soares e Júnior Santos.