Shoppings do ABC oferecem sessões CineMaterna

O CineMaterna, ONG instituída por mães, conta com o apoio de shoppings na região do ABC para promover sessões de cinema adaptadas para famílias com bebês de até 18 meses.

Confira o dia, o horário e programe-se!

Cinemark do Golden Square Shopping exibe o filme “Ó Paí, Ó 2” no dia 05/12 às 14h10. Oferece 10 cortesias.

Cinemark do Atrium Shopping exibe o filme “Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” no dia 06/12 às 14h10. Oferece 10 cortesias.

Acompanhantes são bem-vindos! As sessões CineMaterna são uma excelente oportunidade de programação para familiares e amigos. Crianças acima de 18 meses também podem participar de sessões com classificação indicativa livre, evitando assim o contato com conteúdos não indicados para a faixa etária.

Cortesias:

Alguns shoppings parceiros da ONG oferecem cortesia para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses. Limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Caso a sessão não possua cortesia, ou estejam esgotadas, famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.