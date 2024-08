Shopping Praça da Moça recebe show cover do Bon Jovi

O Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, apresenta no próximo dia 29/08, a partir das 19h30, um show especial da banda “Living In Sin”. O grupo, que é especialista no grande artista da cena do rock internacional, Jon Bon Jovi, foi o eleito para agitar o happy hour do “Show no Praça” que acontece gratuitamente na praça de alimentação do estabelecimento.

O “Living In Sin” traz a atmosfera das várias fases do rockstar que está entre os mais cobiçados do cenário musical. A cada apresentação a banda busca interagir com o público, já que carisma e simpatia de Jon Bon Jovi, são algumas das marcas registradas do artista. Com alta qualidade musical, a performance em palco é ao vivo e fiel às versões originais, tudo isso para levar energia necessária para fazer o público curtir todos os hits.

“O Show no Praça é uma atividade de lazer que agrada nossos clientes. Há pessoas que costumam se programar para vir em todas as edições do evento. A expectativa é que todos que vierem prestigiar a apresentação se divirtam muito”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Show no Praça – Living In Sin Tributo ao Bon Jovi.

Data: 29/08.

Horário: 19h30.

Onde: Praça de alimentação do Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.