Shopping Praça da Moça recebe exposição de carros antigos

Localizado em Diadema, no ABC Paulista, o Shopping Praça da Moça preparou um evento que vai empolgar os apaixonados por carros antigos. O encontro, que acontece no domingo dia 15/09, irá reunir modelos como Fusca, Kombi, Gol, Monza, Tempra, Opala, Caminhonetes de diferentes marcas até um clássico que marcou época como o Chevrolet Bel Air

O Encontro de Carros Antigos anual do Old Car Club é uma edição especial que celebra os 10 anos de sucesso do clube no mundo dos clássicos e é a oportunidade de viver uma experiência inesquecível para quem ama o mundo dos carros e raridades.

“Estamos muito animados com essa exposição. Consideramos o Shopping Praça da Moça como nossa casa, já que foi o local do nosso primeiro evento. Por isso decidimos que lá seria ideal para comemorar os nossos 10 anos de sucesso”, comenta Alexandre Trovão, presidente e fundador da Old Car Club.

Uma novidade para esta edição comemorativa do encontro é que, exclusivamente, para participantes do evento que levarem 2 kg de alimentos não perecíveis, o estacionamento é gratuito durante o período da exposição, que acontece das 8h às 14h.

Entusiastas de carros antigos que quiserem apreciar e conhecer os veículos e seus colecionadores poderão se dirigir ao estacionamento G5 do empreendimento. “Todo mundo sabe o quanto nós brasileiros somos apaixonados por carros. Com certeza nós do Shopping Praça da Moça buscamos fazer parcerias que proporcionam experiências inesquecíveis e que agradam e reúnam toda a família”, comenta Renata Paes, gerente geral do centro de compras.

Serviço: Encontro de Carros Antigos.

Data: 15/09.

Horário: das 8h às 14h.

Onde: Shopping Praça da Moça – Estacionamento G5.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.