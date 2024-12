Shopping Praça da Moça anuncia horário especial de funcionamento de final de ano

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, acaba de anunciar uma mudança temporária em seu horário de funcionamento, a partir do dia 13 de dezembro até o dia 1° de janeiro. Com foco na época mais movimentada do ano, o centro de compras, em alguns dias, ficará aberto até às 23h.

As mudanças já começam a partir dos dias 13 e 14 de dezembro em que o mall funcionará das 10h às 23h. Já no domingo dia 15, abrirá às 10h e fechará às 22h. Para a semana que antecede a do Natal, clientes poderão realizar as suas compras a partir das 10h até às 23h, enquanto no dia 21 a abertura será uma hora mais cedo, às 9h, com fechamento às 23h.

No domingo, dia 22, o centro de compras iniciará as atividades às 10h e irá até às 22h. Na antevéspera, dia 23, abrirá às 9h e fechará às 23h. No dia 24, funciona das 9h às 18h e no dia 25 faz uma pausa para o feriado. Do dia 26 até 30 de dezembro retorna aos horários tradicionais. Para o dia 31, o horário será das 10h às 18h, e no dia 1° de janeiro as lojas não abrirão em prol das comemorações de ano novo.

Praça de alimentação

Do dia 13 ao 23 de dezembro, a praça de alimentação funcionará até às 23h. No dia 24, a abertura será a partir das 9h e se encerrará às 18h. O Shopping Praça da Moça irá disponibilizar, tanto no dia 25 de dezembro, quanto no dia 1° de janeiro a possibilidade de funcionamento facultativo para as lojas da praça de alimentação, a partir das 12h. Lembrando que a abertura é opcional de cada restaurante.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, ampliar os horários nesta época do ano ajuda os clientes que não possuem tanta flexibilidade na agenda. “Nosso objetivo com o funcionamento especial é dar oportunidade ao público que, pela correria do dia a dia, possui dificuldade em encontrar tempo para comprar os presentes ou aquela roupa especial para passar o final de ano”, explica Lima.

Serviço

Horário de final de ano.

Lojas

Datas: 13 e 14 de dezembro, abertura das 10h às 23h.

15 das 10h às 22h.

16 a 20 das 10h às 23h.

21 das 9h às 23h.

22 das 10h às 22h.

23 das 9h às 23h.

24 das 9h às 18h.

31 das 10h às 18h.

Praça de alimentação

13 e 14 de dezembro, abertura das 10h às 23h.

15 das 10h às 22h.

16 a 20 das 10h às 23h.

21 das 9h às 23h.

22 das 10h às 22h.

23 das 9h às 23h.

24 das 9h às 18h.

31 das 10h às 18h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.