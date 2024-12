Shopping ABC reforça mix gastronômico com a chegada do OUE Sushi

O Shopping ABC acaba de receber mais uma importante novidade no seu portfólio gastronômico: o OUE Sushi. Pela 1ª vez na região e conhecido por seu cardápio sofisticado e ambiente moderno, o novo espaço promete conquistar os clientes com uma experiência gastronômica única, que combina sabores exclusivos e um atendimento de alta qualidade.

A grande inauguração está marcada para quinta-feira (12), no Piso Loft, em um espaço com mais de 450 metros quadrados.

Liderado pelo chef Anderson Haruo, de duas estrelas Michelin, o restaurante, que se destaca pela culinária oriental contemporânea e pratos que mesclam influências internacionais, traz uma proposta inovadora para o público que frequenta o shopping. Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC, conta que a chegada dessa novidade é reflexo do comprometimento que o empreendimento tem em oferecer experiências exclusivas.

“Estamos sempre em busca de parceiros que agreguem valor aos nossos consumidores e ampliem as opções para eles. O OUE, com sua proposta diferenciada, vem para fortalecer o mix gastronômico e reforça nosso compromisso de oferecer experiências cada vez mais inovadoras para o nosso público”, destaca.

O OUE complementa as recentes inaugurações no empreendimento, como a cafeteria instagramável We Coffe, além da chegada do L’Entrecôte de Paris, prevista para acontecer ainda este ano.