Shopping ABC recebe etapa da Santander Track&Field Run Series

No dia 1 de setembro, o Shopping ABC recebe o Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas que acaba de completar 20 anos. A etapa promete atrair mais de 2.500 atletas, com corridas de 10 km previstas para às 06h20 e de 5 km para 07h00. Além dos circuitos para adultos, o evento conta também com a modalidade KIDS, prevista para às 08h45, proporcionando uma experiência completa para participantes de todas as idades.

“Os nossos clientes são participantes assíduos desta corrida e trazer mais uma edição do evento, em especial neste ano que o circuito completa 20 anos, continua sendo uma grande realização para nós”, comenta Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits será realizada entre os dias 27 e 31/08, 10h às 22h, na Loja Track&Field Shopping ABC.

“Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil”, destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Serviço

Etapa Santander Track&Field Run Series no Shopping ABC

Data: 1 de setembro, domingo

Percursos: de 5km, 10 km e Kids

Horário: largada prevista para 06h20 (10km), 07h00 (5km) e 08H45 (Corrida Kids)

Entrega dos kits: 27 a 31/08, Loja Track&Field Shopping ABC

Inscrições: https://www.tfsports.com.br/