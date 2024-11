Shopping ABC presenteia Santo André com nova fachada para seus 30 anos

O Shopping ABC, empreendimento ícone de Santo André, anuncia nesta terça-feira (26), o início das obras de sua nova fachada. Como um presente para os clientes e para a cidade, o projeto exclusivo e inovador, soma um investimento de aproximadamente 30 milhões de reais, sendo iniciado em janeiro de 2025, com previsão de entrega de até 15 meses, concluído em 2026, ano de celebração dos 30 anos do shopping.

A nova fachada traz modernidade em um design arrojado e sustentável destacado pelo paisagismo, além de um elevador panorâmico, aproximadamente 1.700 metros de parede verde e uma nova faixa viária para facilitar o embarque e desembarque de veículos, aumentando a fluidez e a segurança dos pedestres. O projeto viário conta com o apoio e a aprovação da Prefeitura de Santo André.

Seguindo as diretrizes de ESG, que já é marca do empreendimento que consome 100% de energia elétrica renovável e tem zero emissão de carbono proveniente dessa fonte, o Shopping ABC reafirma seu compromisso com a sustentabilidade também no novo projeto. A arquitetura, assinada por Carlos Domingues, renomado no setor de shopping centers, passa por diversas etapas, mobilizando uma grande equipe de profissionais diretos e indiretos, onde a fase inicial é a de execução do novo viário e adequações.

O grande objetivo do projeto é compatibilizar o retrofit interno com o externo, presenteando a cidade e os clientes nos 30 anos de empreendimento, em 2026. Uma celebração que caminha com grandes resultados do shopping que soma cerca de 8 milhões de visitantes e mais de 800 milhões de reais em vendas anualmente.

“Estamos entusiasmados em anunciar este projeto tão especial para Santo André. O Shopping ABC está no coração da cidade e essa grande novidade soma com outras iniciativas exclusivas do empreendimento, que já tem o carinho dos andreenses. O objetivo é trazer modernidade, inovação e sustentabilidade em um projeto singular”, destaca Altamirando Dutra, gerente de operações do Shopping ABC.

A nova fachada integra um conjunto de ações no ano em que o shopping completou 28 anos de história, como a chegada de novas lojas e serviços ao mix que promete diferenciar o centro de compras e fidelizar, ainda mais, seus consumidores. “Acompanhando o projeto da fachada, que já é um marco para o shopping, também celebramos a chegada de grandes marcas recém-inauguradas, como a Cotton On e a cafeteria instagramável We Coffe, além dos restaurantes L’Entrecôte de Paris e o OUE Sushi, do renomado chef Anderson Haruo, que tem dois prêmios do Guia Michelin, que chegam ainda este mês (dezembro) no empreendimento”, completa a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.