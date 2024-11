Shopping ABC prepara Black Friday com ofertas exclusivas e horários especiais

O Shopping ABC, empreendimento do Grupo AD Shopping, de Santo André, está pronto para dar início a mais uma edição histórica da Black Friday, principal semana de grandes ofertas do ano. O shopping destaca promoções e descontos exclusivos de até 70% em lojas selecionadas, entre os dias 29 de novembro até 1º de dezembro.

Durante os três dias de oportunidades, os descontos estão nas lojas dos segmentos de vestuário, perfumaria, joias, calçados, eletrônicos, óticas, dermocosméticos, destacando lojas como Adcos, Americanas, Arezzo, Bagaggio, Beluga, Camicado, Casas Bahia, C&A, Chili Beans, CNS, Decathlon, Drogaria SP, Euro Colchões, Fast Shop, Fragrance, Granado, Hering, Hope, Inovathi, Intimissimi, Jogê, Kalunga, Kings Sneakers, Kopenhagen, Kookabu, Lacoste, Live!, Lojasmel, MOB, Monte Carlo, NBA, Óticas Carol, Pandora, Pernambucanas, Polishop, Renner, Samsung, The Body Shop, Tip Top, Tok&Stok, Zelo, Quem disse, Berenice?, Ortobom, entre outras.

Além disso, o empreendimento funciona em horários especiais como na sexta-feira e sábado, das 9h30 às 23h, e no domingo, das 11h às 21h. O shopping ainda atualiza, durante o período, as ofertas pelas redes sociais. Inclusive, nesta quinta-feira, dia 28, às 19h, o perfil do empreendimento (@shoppingabcoficial) prepara uma super live black friday, apresentando descontos, promoções e surpresas exclusivas.

A campanha de comunicação conta com a participação do economista e influenciador financeiro Pablo Spyer (@pablospyer), que possui sua marca registrada com o chavão “Vai tourinhooooo!”.

“Na Black Friday, buscamos proporcionar aos nossos clientes uma experiência de compras única e vantajosa, reunindo as melhores ofertas. É uma oportunidade para que as famílias aproveitem os descontos em uma ampla variedade de produtos e serviços, enquanto desfrutam de toda a comodidade e segurança que o shopping oferece”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Como mais um benefício especial para a Black Friday, os clientes que somarem 500 reais em compras no dia 29 de novembro, têm direito ao número da sorte em dobro para concorrer ao carro disponível na campanha de Natal do shopping, um Tiggo 8 PRO, da CAOA Chery, de 7 lugares! Ou seja, no primeiro dia da Black Friday, ao invés de receber 1 cupom, o consumidor tem 2 chances de ganhar.

Serviço

Black Friday no Shopping ABC

Período: de 29 de novembro até 1º de dezembro