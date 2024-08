Shopping ABC celebra 28 anos de tradição e se consolida como importante polo de consumo, serviços e gastronomia

Um dos mais queridos e tradicionais centros comerciais de Santo André, o Shopping ABC, celebra seus 28 anos na próxima segunda-feira (19). A jornada do empreendimento tem sido marcada pela constante busca por excelência, inovação e conexão profunda com os moradores da região.

Conhecido carinhosamente por muitos até hoje como Mappin, desde 1996 o empreendimento começou sua trajetória com uma proposta arrojada e visão voltada para o futuro. Por isso, o empreendimento se renova a cada ano trazendo uma experiência completa de consumo, serviços, gastronomia e entretenimento.

Para a gerente de marketing Flavia Tegão, o crescimento e a consolidação do shopping se deve à dedicação em transformar o complexo em um hub de convivência, acolhendo seu público plural e indo além da função de ser um local de compras. “Nosso objetivo é sempre trazer lojas, serviços e atrações especiais e exclusivas, criando experiências únicas que permitam aos nossos clientes estabelecer uma conexão emocional com o shopping. Estamos comprometidos em fazer do Shopping ABC um espaço onde todos se sintam acolhidos e desejam estar, e é essa dedicação que nos move a sempre buscar a inovação e a excelência”, ressalta.

Hoje, com mais de 250 lojas, o Shopping ABC segue atraindo marcas importantes para o público do Grande ABC. Só nesses oito primeiros meses de 2024 o empreendimento já soma mais de 10 novas operações. Entre as novidades de destaque está a chegada da Megaloja Bossa da Hering, Usaflex, L´Oreal, Lupo, Projeto Door to Door da Magic Feet e Authentic, AnyAny e Quem Disse Berenice, além do retrofit de marcas já queridinhas do público como Corello, Any Any, Polishop e Kopenhagen.

A gastronomia também segue sendo um grande diferencial. O empreendimento é considerado um importante polo gastronômico pelo seu mix selecionado que inclui restaurantes como Calle 54, Jangada, Jeronimo, Paris 6 Petit, Cimer Bristot, Pecorino, Outback, Super Grill Express e o recém-chegado We Coffee. Em breve o shopping celebra também a chegada do L’Entrecôte de Paris e OUE Sushi, referência em comida japonesa, que virou point na capital e escolheu o Shopping ABC para seu novo endereço.

Paralelo a tudo o que o empreendimento proporciona aos seus mais de 800 mil clientes que passam pelos seus corredores por mês, o Shopping ABC também reforça seu compromisso com a sustentabilidade. O empreendimento tem integrado práticas ecológicas em sua operação, fazendo da sustentabilidade um pilar do seu negócio. Em mais um ano, o shopping recebeu certificado internacional por estabelecer o consumo de 100% de energia elétrica (renovável), concretizado pelo chamado Selo Energia Limpa, em 2023. Outras iniciativas estão a Ecoloja, que distribui adubo feito a partir do lixo orgânico da Praça de Alimentação e serve como ponto de descarte para itens recicláveis. O shopping também conta com uma estação de tratamento de água de reuso, uma central de resíduos, coleta de lixo eletrônico, compostagem e um poço artesiano, fortalecendo seu compromisso com práticas ambientais responsáveis. “Nossas ações refletem no compromisso de sermos um espaço que valoriza o bem-estar coletivo e que engaja clientes, lojistas e parceiros para que juntos possamos construir um futuro mais verde”, finaliza Odair Daroque, Gerente Geral do Shopping ABC.