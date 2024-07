Shopee realiza evento em Santo André para impulsionar a digitalização dos negócios da região

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, vai realizar um evento educativo e gratuito para os empreendedores do ABC Paulista no dia 24 de julho das 14h às 19h. A ação faz parte da iniciativa Shopee na Estrada, que leva palestras e conteúdos de ecommerce para diversas cidades do país. O encontro terá foco nas categorias de construção e ferramentas, cama, mesa e banho, decoração, móveis e utilidades domésticas.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de interagir com o time de especialistas do marketplace e receber diversas orientações que ajudarão a melhorar o desempenho de vendas por meio de estratégias e de ferramentas como o Shopee Ads e Shopee Lives, por exemplo.

O evento é gratuito e, para participar, o vendedor deve fazer seu credenciamento prévio no site Shopee na Estrada – ABC Paulista. As vagas são limitadas.