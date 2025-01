Shakespeare e Realidade Virtual: confira os destaques da Agenda Viva SP

As atividades de férias trazem, toda semana, novidades nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Além das opções de oficinas e brincadeiras, a semana de 18 a 24 de janeiro possui programação diversificada, que inclui o início da itinerância da exposição “O Cinema de Billy Wilder” pelo interior, a estreia de uma comédia shakespeariana no Teatro Sérgio Cardoso, exposição de Carnaval no Edifício Oswald de Andrade e workshops de mangá, dancehall e “latte art”. Essas e outras atividades podem ser encontradas na plataforma gratuita Agenda Viva SP (Link).

Na capital, o Carnaval já começou com a exposição “Oswald PRO Carnaval”, com acessórios, fantasias, sapatos e mais itens relacionados ao carnaval do Sambódromo; para as crianças, O Mundo do Circo SP e o Museu das Culturas Indígenas trazem atrações divertidas; já os adultos podem dar boas risadas com a estreia da peça “Medida por Medida”, no Teatro Sérgio Cardoso.

No interior, a cidade de Boituva é a primeira a receber, por meio da tecnologia de Realidade Virtual, a itinerância da exposição “O Cinema de Billy Wilder”, em cartaz no MIS até o dia 26. Já a cidade de Brodowski continua com a sua programação de férias no Museu Casa de Portinari, com oficina de fantoche e contação em inglês.

No litoral, o Museu do Café tem, além das brincadeiras do espaço Café com Leite, duas oficinas neste final de semana: minibarista com “latte art”, para aprender a desenhar na espuma do café, e circo.

Confira os destaques:

Comédia de Shakespeare no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo. Quando? De 18 de janeiro a 16 de fevereiro. Sábado e domingo, às 18h30.



A comédia “Medida por Medida”, do dramaturgo inglês William Shakespeare, ganha montagem dirigida, traduzida e adaptada por Edna Ligieri no Teatro Sérgio Cardoso. A peça conta a história de um país que, após o presidente se ausentar, passa a ser governado por um rigoroso juiz que condena um homem à morte. A irmã do prisioneira vai tentar de tudo para reverter a sua condenação.

R$ 20 (meia) e R$40 (inteira)

Classificação: 12 anos.

Mais informações .

Boituva recebe exposição de Billy Wilder em Realidade Virtual

Onde? Estação Cultura Antonio Alves Barbosa. Avenida Tancredo Neves, S/N, Boituva.

Estação Cultura Antonio Alves Barbosa. Avenida Tancredo Neves, S/N, Boituva. Quando? De 20 de janeiro a 21 de fevereiro. De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.



Como parte do projeto MIS Experience 360, a exposição “O Cinema de Billy Wilder” poderá ser vista em Boituva, no interior de São Paulo, por meio da tecnologia de Realidade Virtual (VR). O novo projeto de itinerância do MIS Experience levará a exposição em formato virtual, a cada mês, para uma cidade diferente. Na capital paulista, a exposição sobre um dos mais célebres cineastas de Hollywood, diretor de “Crepúsculo dos Deuses” e “Quanto Mais Quente Melhor”, fica em cartaz até 26 de janeiro.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

O Mundo do Circo SP tem programação especial de férias

Onde? O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo.

O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo. Quando? Até 30 de janeiro. Consultar data e horário de cada atração.



As férias são mais divertidas no O Mundo do Circo SP, com atrações circenses, intervenções e oficinas, que acontecem ao longo de todo o mês de janeiro. Nesta semana, se apresentam “EnCanto”, da Palhaça Rubra, no dia 18; “Bloom – Caminhos e Encontros”, da Cia Lamada, no dia 19; e “O Circo – Tradição e Amor”, do Max Circus, dia 22. Nos mesmos dias, acontecem também intervenções do Mundo Trupe.

Exposição traz fantasias, sapatos e instrumentos do carnaval de SP

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo.

Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo. Quando? Até 9 de março. Segunda a sexta, das 10h às 20h; Sábados e domingos, das 10h às 17h.

No último final de semana, o Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, inaugurou a exposição “Oswald PRO Carnaval”, em parceria com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo. A atração inclui a mostra “Samba no Pé”, com sapatos curiosos e icônicos usados em desfiles oficiais; a mostra “Coração do Samba”, com todos os instrumentos básicos para formação de uma bateria de escola de samba; entre outros itens relacionados ao carnaval, como as fantasias da campeã do Carnaval 2024, Mocidade Alegre.



Curso gratuito ensina produção de mangá desde o básico

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana, São Paulo.

Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana, São Paulo. Quando? Dias 18 e 19 de janeiro. Sábado e domingo, das 13h30 às 17h30.

O desenhista Raoni Marqs, artista da série animada “Irmão do Jorel”, ministra o curso “Mangá do Começo ao Fim”. Com inscrições gratuitas, a atividade ensina a criar o seu próprio mangá desde o básico, com dicas e técnicas. Os participantes também poderão produzir durante a aula as suas próprias histórias, nesse formato de HQ japonês.

Entrada Gratuita (necessário inscrição prévia).

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

Oficina de dancehall com artista jamaicano no Capão Redondo

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo. Quando? Dia 19 de janeiro. Domingo, das 14h às 17h.

O dançarino Eric Fusion Skankaz, da Jamaica, ministra uma oficina de dancehall, estilo de música e dança popular jamaicana que surgiu no fim dos anos 1970, na Fábrica de Cultura Capão Redondo. O bailarino compartilhará suas histórias e vivências, além de ensinar passos e exercícios de dança.

Brincadeiras nas férias do Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo. Quando? Dia 18 de janeiro. Sábado, às 14h.

O Museu das Culturas Indígenas recebe Luxtutwa, também chamado Henzio Fulni-ô, para compartilhar brincadeiras, cantos e vivências de seu povo, Fulni-ô, que vive em uma reserva indígena da cidade de Águas Belas, em Pernambuco. O Fulni-ô é o único grupo do Nordeste que conseguiu manter viva e ativa sua própria língua, a Yaathe.

Férias no Museu do Café em Santos com circo e “latte art”

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro – Centro, Santos.

Museu do Café. R. Quinze de Novembro – Centro, Santos. Quando? Dias 18 e 19 de janeiro. Sábado e domingo, 15h.



O Museu do Café está com programação de férias cheia de atrações. Neste final de semana, além das atividades do espaço Café com Leite, o Museu promove oficina de circo, no sábado, desenvolvendo atividades de acrobacia e malabarismo; e de minibarista, no domingo, aprendendo a criar desenhos na espuma dos cafés, introduzindo as crianças ao latte art.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Circo e Minibarista .

Oficinas de fantoche e contação em inglês em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski. Quando? Dias 18 e 22 de janeiro. Sábado, às 10h e às 14h. Quarta-feira, às 10h e às 15h.



Diversas atividades na programação de férias do Museu Casa de Portinari: neste sábado, acontece a atividade “Inglês no Museu”, com atividades sensoriais e contação das histórias “We’re going on a Bear Hunt”, de Michael Rosen, e “I spy Numbers in Art”, de Lucy Micklethwait. Já na quarta-feira o espaço promove uma oficina de confecção de fantoches de lápis, estimulando a imaginação e a criatividade das crianças.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Fantoche e Inglês .

Museu Felícia Leirner recebe show do Duo Rock Campos

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Quando? Dia 18 de janeiro. Sábado, 11h.

O melhor do rock nacional e internacional é interpretado pelo Duo Rock Campos em show no Museu Felícia Leirner. Os artistas locais, Renato Domingues (voz) e Álvaro Henrique Alves (guitarra/violão), apresentam um repertório eclético e cheio de hits. A atração integra a programação de férias do Museu.