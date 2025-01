Mês de férias terá muita música no Sesc São Paulo

No período de 18 de janeiro a 2 de fevereiro, os Centros de Música do Sesc São Paulo, localizados nas unidades Consolação, Guarulhos e Vila Mariana, convidam o público para uma programação especial de férias! São atividades em grupo, cursos de curta duração, oficinas, vivências musicais e espetáculos para todas as idades. Uma oportunidade para experimentar o fazer musical, descobrir instrumentos, explorar gêneros e expressões musicais.

No Sesc Consolação, as atividades priorizam as trocas de saberes, a ludicidade e a busca pela autonomia do público. A programação se inicia com a Imersão Tambor de Crioula (18/1), conduzida pelo grupo Festejo de Quintal, liderado pelo maranhense Henrique Menezes, trazendo a força e a beleza das tradições afro-brasileiras como ação de abertura. Para crianças, destacam-se as oficinas Musicalizando – Aprender Brincando (22 a 24/1) e Sonatina para bebês (29 a 31/1). No universo da voz, o curso Caminhos Criativos para a Construção de um Arranjo Coral (21 a 24/1) e o show UPA! | Ao Vivo e Em Cores (18/1) trazem atividades de criação vocal e apresentações à capela. Na Oficina de Pífanos (18 e 19/1) o participante poderá construir sua própria flauta de PVC. No universo das cordas friccionadas, o Curso Prática de Cordas – Turista Aprendiz (21 a 30/1) explora repertórios ligados às viagens de Mário de Andrade. Complementando a imersão em tradições culturais, o show Grupo Curiá | É Festa na Serra! (26/1). E para começar a pensar em ritmo de folia, a Oficina de Vinil: Mestras do Samba (21 a 30/1), além de uma lavagem no dia de Iemanjá: Imersão Afoxé Ilê Omo Dadá (2/2) completam os destaques da programação.

No Sesc Guarulhos, o Grupo Acatum apresenta o show Acatum – Orquestra de Percussão, Sopro e Vozes (31/01), com uma roda sonora interativa conduzida por Gui Augusto Baccarin. A atividade Experimente Tocar Bateria, Contrabaixo, Guitarra ou Piano! (18/01 a 28/02) oferece aos participantes a oportunidade de conhecer e tocar instrumentos livremente. Já a vivência “Brinquedos Sonoros” (19/01 a 02/02) explora sonoridades de brinquedos tradicionais, voltada para bebês de 6 meses a 2 anos. Para quem quer conhecer instrumentos de percussão, a Vivência com Percussão Sinfônica (21/01 a 26/01) aborda as técnicas de xilofone, vibrafone, marimba e tímpanos. Também será oferecida a oficina Aplicativos Para Criação, Edição e Processamento Musical (01/02), voltada para quem deseja explorar ferramentas para criação musical no celular. Por fim, a oficina Quem Tem Corpo Soa (02/02) oferece percussão corporal e improvisação vocal coletiva com o Grupo Acatum.

Já no Sesc Vila Mariana, os destaques são a oficina Zabumbando: Construção de Instrumento Musical (21 a 24/1), que explora instrumentos afro-brasileiros como xequerê (21/1), berimbau (22/1), reco-reco (23/1) e ilu soró (24/1). Também acontece o concerto de Henrique Carvalho (21/1), jovem violonista que apresenta peças de compositores renomados feitas especialmente para ele. O Grupo Rumo celebra 50 anos de carreira com show (25 e 26/1) e bate-papo (26/1) sobre sua história com a cidade de São Paulo. Além disso, a oficina Brinca Música (30/1) utiliza xilofones e percussão para criar brincadeiras musicais. A palestra Audições Comentadas: O Samba e Suas Matizes (30/1) explora o samba das regiões da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E, por fim, a palestra Renascença do Harlem: Arte, Resistência e Alternativas à Barbárie (22/1), com Marcos Fabris, apresenta o movimento artístico norte-americano.

CENTROS DE MÚSICA DO SESC SÃO PAULO:

Os Centros de Música realizam atividades e cursos que estimulam a aprendizagem, a criação, o registro e a difusão de todos os aspectos da cultura musical. Neles são utilizadas metodologias de ensino coletivo e o material empregado nas aulas é elaborado pelos educadores da própria unidade. Os cursos regulares abrangem instrumentos de cordas, sopro, percussão e a prática de coral. As inscrições são realizadas a cada início de semestre e, no hiato das aulas, as instalações são usadas como espaços programáticos. Os Centros de Música estão localizados nas unidades do Sesc Consolação, Guarulhos e Vila Mariana.

Inscrições dos cursos regulares – 1º semestre – 2025:

11/2 às 14h: Credencial Plena com conhecimentos prévios

12/2 às 14h a 14/2: Todos os públicos com conhecimentos prévios

25/2 às 14h: Credencial plena sem conhecimentos prévios (iniciantes)

26/2 às 14h a 28/2: Todos os públicos sem conhecimentos prévios (iniciantes)

15/3 a 16/3: Vagas remanescentes

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DAS FÉRIAS NO CENTRO DE MÚSICA: SESCSP.ORG.BR/PROJETOS/FERIAS-NO-CENTRO-DE-MUSICA

SESC CONSOLAÇÃO

Apresentações

Bate-papo e apresentação: Imersão Tambor de Crioula

Liderado pelo maranhense Henrique Menezes, o grupo Festejo de Quintal realiza bate-papo e apresentação, onde o público é convidado a dançar e cantar junto, sobre a tradição afro-brasileira do tambor de crioula, típica do Maranhão.

Dia 18/1. Sábado, das 15h às 17h30.

Local: Área de Convivência (Térreo).

GRÁTIS. Livre

Show: Grupo UPA! | Ao Vivo e Em Cores

Espetáculo à capela celebra a cultura brasileira e latino-americana com arranjos vocais, percussão, percussão corporal, piano e violão. Formado por oito integrantes, o grupo tem a voz como principal instrumento.

Dia 18/1. Sábado, das 18h às 19h30.

Local: Espaço Provisório (3º andar).

GRÁTIS – Entrega de senhas, na Loja Sesc, com 30 min. de antecedência. Livre

Show: Grupo Curiá | É festa na Serra!

Na apresentação, o grupo propõe uma viagem pela Serra do Itapetinga com Tiê, uma criança curiosa e aventureira que explora as tradições do interior paulista e brasileiro, passando pelas congadas e brincadeiras de boi.

Dia 26/1. Domingo, das 15h às 16h.

Local: Área de Convivência (Térreo)

GRÁTIS. Livre

Show: Grupo Sonatina | Imaginação

O grupo convida o público a visitar sua casa, cada trecho do show representa um cômodo, com ritmos, coreografias, brincadeiras e interações. No final, o espetáculo revela que a verdadeira casa está dentro de cada um(a) de nós.

Dia 1/2. Domingo, 16h às 18h.

Local: Área de Convivência (Térreo)

GRÁTIS. Livre

Imersão: Afoxé Ilê Omo Dadá

O grupo de afoxé Filhos da Coroa de Dadá, com 35 anos de história e responsável pela lavagem do Sambódromo no carnaval paulistano, é convidado para um processo de imersão no Dia de Iemanjá, com bate-papo, cortejo e apresentação para homenageá-la.

Dia 2/2. Domingo, 15h às 17h30.

Local: Área de Convivência (Térreo)

GRÁTIS. Livre

Apresentação musical: Brincando de Orquestra

O projeto Brincando de Orquestra convida o público para uma apresentação musical interativa, onde todos(as) podem participar, vivenciando elementos de regência e composição sem precisar de experiência musical prévia. Com Orquestra de Formação Alberto Nepomuce (OFAM).

Dia 8/2. Sábado, 16h às 17h.

Local: Área de Convivência (Térreo)

GRÁTIS. Livre

Cursos e Oficinas

Oficina: Construção de pífanos

Construção de pífanos (flautas tradicionais brasileiras), utilizando canos PVC, com exercícios de sonoridade e práticas em conjunto. Com Lincoln Rodrigues.

Dias 18 e 19/1. Sábado e domingo, 14h30 às 17h30.

Local: ETA (1º andar)

GRÁTIS – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência. A partir de 12 anos.

Oficina: Vozes na música popular brasileira

A partir de arranjos originais, a oficina aborda o canto em grupo, como sonoridade, interpretação e entendimento rítmico, melódico e harmônico. Serão utilizadas ferramentas pedagógicas e artísticas, como percussão corporal, “icebreakers”, improvisação vocal, além de técnicas como Vocal Painting (VOPA) e Circle Songs. Com Federico Trindade e grupo Upa!. Dia 19/1. Domingo, das 14h às 18h.

Local: Espaço Provisório (3º andar).

GRÁTIS – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência. A partir de 12 anos.



Curso: Caminhos criativos para a construção de um arranjo coral

Criação de arranjos artísticos e funcionais para corais contemporâneos. Necessário conhecimento de leitura musical e noção de harmonia. Com Pablo Trindade.

De 21 a 24/1. Terça a sexta, das 19h às 21h.

Local: Sala Delta

GRÁTIS – Inscrições a partir de 14/1, às 14h (credencial plena), e 15/1, às 14h (público em geral). Via app Credencial SescSP e site Central de Relacionamento. A partir de 16 anos.

Curso: Prática de Cordas – Turista Aprendiz

Trabalha repertório que remete às viagens promovidas pela equipe de Mário de Andrade no final da década de 1930, que registrou canções da tradição popular do Brasil. Necessário possuir iniciação em instrumentos de cordas friccionadas. Com Raimundo Damasceno.

De 21 a 30/1. Terças e quintas, 18h30 às 21h30.

Local: Espaço Provisório (3º andar)

GRÁTIS – Inscrições a partir de 14/1, às 14h (credencial plena), e 15/1, às 14h (público em geral). Via app Credencial SescSP e site Central de Relacionamento. A partir de 12 anos.

Oficina: Dialogando ao Som do Vinil: Mestras do Samba

Audições comentadas de discos de grandes intérpretes do samba, seguida de prática inspirada em capas de clássicos do samba por meio de técnica de impressão em azulejo. Com Tiganá Macedo e MAHIN.

De 21 a 30/1. Terças e quintas, 19h às 21h30

Local: ETA (1º andar)

GRÁTIS – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência. A partir de 12 anos.

Curso: Sonatina para bebês

Experiências com canto, expressão corporal e jogos mesclados a brincadeiras e cantigas da cultura popular. Com Grupo Sonatina.

De 29 a 31/1. Quarta a sexta, 14h às 15h

Local: Sala Gama (7º andar)

GRÁTIS – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência. Até 3 anos.

Curso: Musicalizando – Aprender Brincando

Nesta oficina, as crianças poderão aprender música enquanto brincam! Jogos musicais, contação de histórias, cantigas populares e muitas outras vivências musicais serão abordadas com muita diversão. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável adulto. Com Cássia Silva.

De 22 a 24/1. Quarta a sexta, 15h às 16h.

Local: Sala Gama (7º andar)

GRÁTIS – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência. De 3 a 7 anos.

Curso: Harmonia e Improvisação na Música Brasileira

Minicurso teórico-prático destinado a músicos e estudantes de música interessados em aprofundar os conhecimentos sobre a música brasileira e improvisação. Com Bob Souza.

Dias 23 e 30/1. Quintas, 15h às 18h.

Local: Espaço Provisório (3º andar)

GRÁTIS – Inscrições a partir de 14/01, às 14h (credencial plena) e 15/01, às 14h (público em geral). Via app Credencial SescSP e site Central de Relacionamento. A partir de 13 anos.

Curso: Prática de Rock – Beatles e Rolling Stones

Atividade para instrumentistas e cantores interessados(as) em conhecer e vivenciar o repertório das bandas icônicas inglesas dos anos 1960, responsáveis por alguns dos maiores hits da música pop mundial. Com Bob Souza e Fabio Tagliaferri.

De 22 a 31/1. Quartas e sextas, das 19h às 21h.

Local: Espaço Provisório (3º andar)

GRÁTIS – Inscrições a partir de 14/1, às 14h (credencial plena) e 15/1, às 14h (público em geral). Via app Credencial SescSP e site Central de Relacionamento. A partir de 13 anos.

Curso: O gesto da regência do educador musical

Uma pequena introdução ao gestual da regência no contexto pedagógico-musical. A concepção musical não acontece apenas através da comunicação verbal ou da “transmissão” de aspectos técnicos. A música se dá no gesto do intérprete, seja ele um cantor, instrumentista, regente. Por isso é importante desenvolver técnica gestual, especialmente em contextos didáticos.

Curso voltado para estudantes de música, educadores musicais e arte educadores. Com Solange Assumpção.

Dias 28, 29 e 31/1. Terça, quarta e sexta, 19h30 às 21h.

Local: Sala Delta (7º andar).

GRÁTIS – Inscrições a partir de 21/1, às 14h (credencial plena) e 22/1, às 14h (público em geral). Via app Credencial SescSP e site Central de Relacionamento. A partir de 17 anos.

Curso: Canto 60+

Vivência voltada para o público 60+ interessado em experimentar jogos musicais, canto coletivo e exercitar um repertório de solos. Com Solange Assumpção.

De 29 a 31/1. Quarta a sexta, das 14h30 às 16h30.

Local: Sala Ômega

GRÁTIS – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência. A partir de 60 anos.

SESC GUARULHOS





Apresentações

Show: Acatum – Orquestra de Percussão, Sopro e Vozes

O Grupo ACATUM convida a todos para uma grande roda, criando em tempo real um balaio sonoro, misturando ritmos, melodias, letras e texturas da cultura popular. Através de sinais de regência guiados pelo músico Gui Augusto Baccarin, o público é convidado a cantar, batucar e construir coletivamente essa rica experiência.

Dia 31/01. Sexta,14h às 15h.

Local: Praça de Convivência

GRÁTIS. Livre.

Vivências e Oficinas

Vivências: Experimente Tocar Bateria, Contrabaixo, Guitarra ou Piano!

Atividade livre, autogerida, em que o público é convidado a experimentar tocar um instrumento. Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio, os equipamentos estarão disponíveis para uso livre, permitindo brincar, ensaiar, praticar ou simplesmente tocar pela primeira vez esse instrumento. *Período máximo de 15 minutos, quando houver fila de espera.

De 18/01 a 28/02. Terça a sexta, das 11h às 21h. Sábado, 11h às 19h. Domingo e feriados, 11h às 17h.

Local: Bateria (Estúdio 11), Contrabaixo (Estúdio 4), Guitarra (Estúdio 3), Piano (Estúdio 12)

GRÁTIS. Todas as idades.

Vivência: Por Dentro de Uma Bateria de Escola de Samba!

Os ritmistas mostram os diferentes instrumentos que compõem uma bateria, os toques básicos e convidam o público para tocar junto, independente do grau de conhecimento, compondo uma pequena escola de samba descontraída e inclusiva. Com Douglas Costa, Airton de Oliveira e Emerson Machado, ritmistas do Carnaval de São Paulo.

De 18/01 a 01/02. Sábado, 14h às 16h.

Local: Estúdio 2

GRÁTIS. Todas as idades.

Vivência: Brinquedos Sonoros

Vivência musical exploratória a partir de sonoridades existentes em brinquedos tradicionais da cultura popular brasileira e do mundo possibilitando descobertas de instrumentos musicais (in)esperados, instrumentos excêntricos inventados, em diálogo com instrumentos tradicionais. Todos os instrumentos e objetos sonoros fazem parte do acervo do Ateliê Passarada. Com o Ateliê Passarada.

De 19/01 a 02/02. Domingo, 14h às 15h.

Local: Sala 4 – Auditório

GRÁTIS – Retirada de Ingressos no local, com uma 1h antecedência.

Para bebês de 6 meses a 2 anos, acompanhados por um responsável.

Vivência: Estúdio Aberto para Prática e Encontros Musicais

O estúdio 2 do Centro de Música abre suas portas como um espaço de socialização e desenvolvimento musical em grupo, proporcionando aos participantes a experiência de tocar em uma “jam session”, no formato de banda, em ambiente propício para conhecer outros saberes musicais, estilos e ideias, estimulando a formação de laços e afinidades, tendo a música como plano de fundo. Não é necessário trazer instrumento. Com Juan De Las.

De 19/01 a 26/02. Domingo, 14h às 17h. Quarta, 18h às 21h.

Local: Estúdio 2.

GRÁTIS. Todas as idades.

Demonstração: Vivência com Percussão Sinfônica

Nesta vivência a mediadora demonstrará a sonoridade, as técnicas e diferenças entre instrumentos de percussão sinfônica como Xilofone, Vibrafone, Marimba e Tímpanos. Será abordado como eles são produzidos, os materiais utilizados, os tipos de baqueta para alcançar determinados sons e um pouco da história de cada um deles. Com Pamela Simões.

De 21/01 a 26/01. Terça a Domingo, 14h às 16h.

Local: Estúdio 1

GRÁTIS – Limitado a 15 pessoas, por vez. Em caso de lotação, a duração será de 15 minutos. Todas as idades.

Quem Tem Corpo Soa – Oficina de percussão corporal e improvisação vocal coletiva

Oficina de percussão corporal e improvisação vocal coletiva, que convida a explorar as múltiplas possibilidades rítmicas e vocais do corpo humano para produzir uma música orgânica e espontânea, que possa representar através da improvisação a pluralidade e riqueza dos ritmos e elementos da música, de forma descontraída, lúdica e acolhedora. Com Grupo Acatum.

Dia 01/02. Sábado, 14h às 16h.

Local: Sala 4 – Auditório

GRÁTIS. Todas as idades.

Oficina: Aplicativos Para Criação, Edição e Processamento Musical (Android e iOS)

A atividade apresenta ferramentas disponíveis para Android e iOS que auxiliam músicos profissionais e amadores na criação e edição musical. O objetivo é desenvolver as habilidades iniciais sobre processamento de sinal de áudio digital e aprimorar conhecimentos acerca das principais funções de cada classe dos aplicativos disponíveis para smartphones. Com Thiago Salas.

Dia 01/02. Sábado, 17h às 19h.

Local: Estúdio 13

GRÁTIS – Senhas 30 min antes, no local. A partir de 16 anos.



SESC VILA MARIANA



Apresentações

Concerto: Henrique Carvalho

Apresentação do jovem violonista brasileiro com peças dos compositores Celso Machado (1953), João Luiz (1979) e Sergio Assad (1952), feitas especialmente para o músico.

Dia 21/1. Terça, 20h às 21h

Local: Auditório (torre A / superior)

GRÁTIS – Ingressos a partir da terça-feira anterior ao evento pelo aplicativo Credencial Sesc SP, na central de relacionamento on-line ou nas bilheterias do Sesc em todo o estado. Ingressos remanescentes 30 min antes do início na bilheteria da unidade. Livre.

Show com Grupo Rumo

O Grupo Rumo celebra 50 anos de trajetória. Fundado em 1974, o grupo se tornou uma referência no cenário musical brasileiro, cativando gerações com sua mistura única de estilos, letras inteligentes e performances envolventes. Ao longo dessas cinco décadas, os integrantes do Rumo mantiveram sua união e criatividade, consolidando uma parceria artística rara e duradoura.

25 e 26/1. Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Antunes Filho (torre B / superior)

Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia-entrada) e R$ 21 (credencial plena). Ingressos a partir da terça-feira anterior ao evento pelo aplicativo Credencial Sesc SP, na central de relacionamento on-line ou nas bilheterias do Sesc em todo o estado. A partir de 12 anos.

Cursos e oficinas

Zabumbando – Construção de Instrumento Musical

Em quatro encontros, serão realizadas oficinas de construção e extração de sons do instrumento produzido, juntamente com uma dinâmica afro-rítmica percussiva, tendo como base o repertório atual da cultura afro-brasileira. Cada dia, um novo instrumento. Com Afonsinho Menino e Renata Gobatti.

GRÁTIS – Inscrições pelo aplicativo Credencial Sesc SP e na Central de Atendimento em 14/1, às 14h. Vagas remanescentes: senhas 30 min antes.

Todas as idades. Menores de 14 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável.

Oficina1: Xequerê

Consiste numa cabaça seca (com pescoço) envolta por uma rede de miçangas, sementes ou búzios. É usado em manifestações como candomblé, umbanda, maracatu, samba, entre outras.

Dia 21/1. Terça, 14h às 17h.

Local: Centro de Música (torre A / 2º andar).

Oficina 2: Berimbau

É feito com uma cabaça presa no arame esticado numa verga de madeira semiflexível. É o símbolo da capoeira no Brasil.

Dia 22/1. Quarta, 14h às 17h.

Local: Centro de Música (torre A / 2º andar).

Oficina 3: Reco-reco

Consiste num corpo cilíndrico com ranhuras ou entalhes transversais e uma vareta. É usado como acompanhamento na música popular brasileira.

Dia 23/2. Quinta, 14h às 17h.

Local: Centro de Música (torre A / 2º andar).

Oficina 4: Ilu Soró

É feito de corpo cilíndrico, duas faces de couro, corda e tocado com baqueta. É um dos mais antigos instrumentos utilizados pelos griots.

Dia 24/1. Sexta, 14h às 17h

Local: Centro de Música (torre A / 2º andar).

Curso: Musescore Para Instrumentos de Cordas Dedilhadas

O curso sequencial abordará as funcionalidades básicas do programa voltado à edição de partitura, tablatura e cifras para instrumentos de cordas dedilhadas. Com Mayki Fabiani

Dias 28, 29 e 30/ 1. Terça a quinta, 10h30 às 12h.

Local: Auditório (torre A / superior).

GRÁTIS – Inscrições a partir da terça-feira anterior ao evento. | Vagas remanescentes 30 min antes do início. A partir de 13 anos.

Oficina: Brinca Música

A oficina utilizará xilofones e pequenos instrumentos de percussão para criar brincadeiras onde o som é o mestre. Com Valdir Maia.

Dia 30/1. Quinta, 15h às 16h.

Local: Centro de Música (torre A / 1º andar)

GRÁTIS – Ingressos a partir da terça-feira anterior ao evento pelo aplicativo Credencial Sesc SP, na central de relacionamento on-line ou nas bilheterias do Sesc em todo o estado. Ingressos remanescentes 30 min antes do início na bilheteria da unidade. Livre

Vagas remanescentes 30 min antes do início na central de atendimento da unidade.

De 7 a 10 anos.

Bate-papos e Palestras

Palestra: Renascença do Harlem: Arte, Resistência e Alternativas à Barbárie

Apresentação de artistas e obras ligadas ao movimento artístico norte-americano intitulado “Renascença do Harlem”. Privilegia o diálogo interdisciplinar entre fotografia, literatura, artes visuais e música, especificamente o jazz. Com Marcos Fabris.

Dia 22/1. Quarta, 19h30 às 21h30.

Local: Auditório (1º andar – Torre A)

GRÁTIS – Inscrições a partir da terça-feira anterior ao evento na Central de Atendimento| Vagas remanescentes 30 min antes do início na bilheteria da unidade. A partir de 13 anos.

Bate-papo com Grupo Rumo

O bate-papo abordará, de forma retrospectiva, os 50 anos de ligação do Grupo Rumo com a cidade de São Paulo – desde sua fundação na Universidade de São Paulo, os shows no Lira Paulistana, até algumas canções especialmente dedicada à cidade de São Paulo.

Dia 26/1. Domingo, 15h às 16h30.

Local: Teatro Antunes Filho (torre B / superior)

GRÁTIS – Ingressos a partir da terça-feira anterior ao evento | Vagas remanescentes 30 min antes do início. Todas as idades.

Palestra: Tessituras do Moderno: Relações entre Moda e Música

A palestra conceituará as afinidades entre as linguagens estéticas da Moda e da Música, expondo e analisando os diálogos entre costureiros/estilistas e os movimentos musicais no século XX. Com Brunno Almeida Maia.

29/1. Quinta, 19h30 às 21h30.

Local: Auditório (torre A / superior)

GRÁTIS – Ingressos a partir da terça-feira anterior ao evento. | Vagas remanescentes 30 min antes do início. A partir de 13 anos.

Palestra: Audições Comentadas: O Samba e Suas Matizes

A palestra abordará as possíveis origens e desdobramentos dos sambas do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Com Mayki Fabiani.

Dia 30/1. Quinta, 19h30 às 21h30.

Local: Auditório (torre A/ superior)

GRÁTIS – Senhas 30 min antes. A partir de 13 anos.

Sesc Consolação | Informações

Endereço: Rua Doutor Vila Nova, 245, Consolação – SP

Telefone: (11) 3234 3000

Horário de Funcionamento:

Terça a sexta, das 10h às 21h30

Sábados, das 10h às 20h

Domingos e feriados, das 10h às 18h

Sesc Guarulhos | Informações

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

Telefone: (11) 2475-5550

Horário de funcionamento

De terça a sexta, das 9h às 21h30

Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Sesc Vila Mariana | Informações

Endereço: Rua Pelotas, 141, Vila Mariana – São Paulo

Telefone: 5080-3000

Horário de Funcionamento:

Terça a sexta, das 7h às 21h30

Sábados 10h às 20h30

Domingos e feriados, das 10h às 18h