Banda Mickey Junkies se apresenta no Sesc Belenzinho

No dia 19 de janeiro, domingo, às 18h, o Sesc Belenzinho apresenta o show da banda Mickey Junkies. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc) e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP.

Aos 32 anos de fundação, os Mickey Junkies apresentam o repertório dos álbuns Mickey Junkies Ao Vivo no Estúdio Showlivre (2017), Since You’ve Been Gone (2016), canções do disco de estreia, Stoned (1995) – que aliás, foi reeditado, no final de 2018, em versão long-play de luxo e produções recentes, como os singles A obsessão, Uncertian Steps e For The Rest of My Life, disponibilizados nas plataformas digitais ao longo do segundo semestre de 2022 e início de 2023, acrescidos de lyric vídeos.

A trajetória da banda também é mostrada em documentários (como Time Will Burn, de Marko Panayotis e Otavio Sousa, destaque da programação do In-Edit Brasil 2016; “melhor documentário” e “melhor direção de documentário” da edição 2018 do Festival Prêmios Latino del Cine y la Musica da Espanha; e “Hardcore 90”, de Marcelo Fonseca e George Ferreira – em cassete”, de Gabriel Thomaz e Daniel Juca; “Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar – 50 causos e memórias do rock brasileiro (1993 – 2008)”, de Ricardo Alexandre; e “Rcknrll”, Yuri Hermuche). Os Mickey Junkies são Érico Birds (guitarra), André Satoshi (contrabaixo), Ricardo Mix (bateria) e Rodrigo Carneiro (voz). Nas últimas quase três décadas, a banda, que retomou as atividades em 2007, após um recesso de 10 anos, já recebeu elogios de Jello Biafra e Dave Grohl.

Logo após o show haverá um bate-papo sobre o livro ‘A História Inesquecível do Espaço Retrô‘ de Humberto Finatti

Terminada a apresentação dos Mickey Junkies, ocorre no palco do teatro do Sesc Belenzinho o bate-papo em torno do livro Onde a festa (quase nunca acabava) – A história (inesquecível) do Espaço Retrô, de Humberto Finatti. Lançamento da editora Terreno Estranho, o título é o segundo escrito pelo jornalista, crítico e DJ paulistano, autor de Escadaria para o inferno (2017), com mais de três décadas de atuação na imprensa cultural e musical brasileira, período em que esteve nas principais redações do país, como repórter ou colaborador. A conversa será mediada por Rodrigo Carneiro, cantor do quarteto – que tocou muito no Retrô – e responsável pelo prefácio da obra.

Serviço: Show – Mickey Junkies

Dia 19 de janeiro de 2025. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)