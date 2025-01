Saulo Duarte une tecnologia e ritmos latino-amazônicos em Digital Belém

No dia 18 de janeiro, sábado, o Sesc Belenzinho apresenta show do cantor Saulo Duarte que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Saulo Duarte se debruça sobre os ritmos latino-amazônicos em DIGITAL BELÉM, novo disco. Apresentando uma versão mais ardente e dançante, o quinto álbum de estúdio do artista conta com as participações de Russo Passapusso, Larissa Luz, Aldo Sena, Manoel Cordeiro, Layse e cantora franco-senegalesa Anaïs Sylla.

Explorando a combinação de ritmos como cumbia, guitarrada e carimbó com sintetizadores, baterias eletrônicas e outros elementos, DIGITAL BELÉM conecta os caminhos que guiaram Saulo Duarte desde que o artista deixou Belém do Pará. Radicado em São Paulo há 16 anos, o artista aposta na tecnologia como elo entre antigas tradições e promessas do futuro, trazendo um álbum que flerta com o tecnobrega, o pagodão e o melody em uma abordagem atualizada e contextualizada com a música produzida nas grandes capitais do mundo.

“É um passeio pelas emoções e sensações do terceiro mundo, do ponto de vista de um andarilho que carrega a saudade de casa no coração e o bicho da curiosidade comendo seus os pés.”

Saulo Duarte é um artista nascido em Belém do Pará que atua como cantor, compositor, guitarrista e produtor musical. Considerado um dos guitarristas mais inventivos da sua geração, o artista vem construindo uma carreira original e sólida ao longo dos últimos 15 anos. Venceu o Prêmio da Música Brasileira em duas ocasiões, 2015, como melhor grupo na categoria Canção Popular, com o disco Quente e em 2017, como melhor álbum também na categoria Canção Popular, pelo disco Cine Ruptura. Por 8 anos esteve à frente do projeto Saulo Duarte e a unidade (2012), produzido pelo renomado produtor Carlos Eduardo Miranda, Quente (2014) e Cine Ruptura (2016).

Em 2018 lança seu primeiro disco solo, Avante Delírio em parceria com YB Music, que também lançou os discos anteriores, e o renomado selo britânico Sterns Music, álbum produzido ao lado de Curumim e Ze Nigro. O disco recebeu resenhas e críticas importantes como do jornal francês Le Monde e do site britânico Qwest TV by Quincy Jones. Como guitarrista, colabora com nomes importantes da atual cena musical brasileira como Anelis Assumpção, Russo Passapusso (vocalista do Bayana System), Curumin, Larissa Luz e o mestre da guitarrada paraense Aldo Sena. Seu som mistura elementos de reggae, funk e rock aos ritmos amazônicos como carimbó, cumbia e guitarrada. Saulo é um nome conhecido e figura imprescindível para entender a música contemporânea do Brasil.

Show: Saulo Duarte

Dia 18 de janeiro. Sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria. Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

