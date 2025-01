Sesc Belenzinho recebe Loreta Colucci

No dia 12 de janeiro, domingo, às 18h, o Sesc Belenzinho apresenta o show da cantora Loreta Colucci. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc) e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP.

O show apresenta as 8 canções de seu novo álbum Antes que Eu Caia, lançado em agosto de 2023, além de canções autorais inéditas e releituras de artistas que foram referência para a construção da sonoridade do projeto. No palco, a combinação de quarteto de cordas, sintetizador e sopros, juntos da voz de Loreta, proporcionam uma atmosfera fiel a do disco, mas sem deixar de trazer surpresas especiais para ao vivo.

Loreta Colucci é uma cantora e compositora paulistana cujo álbum autoral de estreia Antes Que Eu Caia (2023) explora os limites da sonoridade clássica do quarteto de cordas com elementos da música popular brasileira, como o tamborim, cavaquinho, além de elementos contemporâneos, como sintetizadores, para explorar novas texturas, colocando no centro sua voz e interpretação.

Serviço: Show Loreta Colucci

Quando: Dia 12 de janeiro de 2025. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc. (Limite de 2 ingressos por pessoa).

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)