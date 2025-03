Setur-SP participa de feiras internacionais para divulgar SP no exterior

Com o objetivo de atrair cada vez mais turistas estrangeiros para São Paulo, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa, nesta semana, de dois eventos internacionais de grande impacto para o turismo paulista: a BTL Lisboa, em Portugal, uma das feiras mais importantes do setor; e o Global Urban Festival, conhecido como MIPIM, em Cannes, na França, a maior feira de imóveis e investimentos do mundo, levando 14 projetos que somam R$ 5,8 bilhões em investimentos.

São Paulo participou de nove feiras e eventos internacionais e recebeu mais de 2,2 milhões de turistas estrangeiros em 2024, com tendência de alta este ano, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP. Este ano, serão pelo menos cinco feiras na Europa, duas nos Estados Unidos e uma na Argentina, além de uma série de roadshows e promoções internacionais.

“O esforço na divulgação de destinos é resultado de uma ação estratégica do turismo paulista para atrair novos fluxos de visitantes estrangeiros para São Paulo”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. “Temos muitas oportunidades de negócios, destinos turísticos de qualidade e uma conectividade inédita, que facilita a logística de viajantes que buscam natureza, gastronomia, cultura, compras e bem-estar.”

Lucena desembarcou em Lisboa na segunda, 10, para participar do Fórum de Turismo – Conexão Europa, em Lisboa, destacando destinos de praia do Litoral Norte, além de roteiros de charme e de cicloturismo de uma das serras mais emblemáticas do Brasil: a Mantiqueira Paulista. Já na 36ª Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), representando a Setur-SP, a partir desta quarta-feira, 12, o secretário reforçou o aumento da conectividade aérea e a qualidade dos destinos paulistas em reuniões com operadoras, agências e redes hoteleiras.

Em Cannes, na França, o consultor da InvestSP, Gustavo Grisa compartilha com investidores projetos âncora do turismo paulista, ampliando as possibilidades de parceiros estrangeiros na compra de imóveis e demais modelos de negócios, com grandes projetos disponíveis em quatro distritos turísticos de São Paulo: Serra Azul, na região metropolitana; Portal da Mata Atlântica, no Vale do Ribeira; Andradina, no noroeste do Estado; e o Distrito Turístico Urbano do Centro Histórico, na capital.

Os projetos levados pela Setur-SP representam a adição estimada de 6,5 mil empregos diretos e 12 mil empregos indiretos, sendo muitos deles especializados e de alto valor agregado. Os distritos turísticos paulistas também estão sendo divulgados no estande do Ministério do Turismo, reforçando uma das vertentes que tem se destacado no MIPIM: o turismo e a hospitalidade.

Em 2024, o turismo representou 9,6% do PIB paulista, com uma movimentação financeira recorde de R$ 316 bilhões, um crescimento de 5,1% em relação a 2023. De janeiro a novembro do ano passado, somente os turistas estrangeiros movimentaram cerca de R$ 39,9 milhões no estado, segundo dados da Receita Federal.