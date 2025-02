Praias de São Paulo destacam-se em ranking do Tripadvisor

Um recente levantamento realizado pelo site Tripadvisor, conhecido por suas análises e avaliações sobre destinos turísticos, revelou as melhores praias do Brasil, com algumas notáveis representantes do estado de São Paulo. A Praia do Félix, situada em Ubatuba, destacou-se como a mais bem classificada entre as opções paulistas, reafirmando sua popularidade entre os visitantes que escolhem o Litoral Norte como destino.

O Tripadvisor, uma plataforma reconhecida na área de turismo, baseia seus rankings nas experiências e opiniões de milhares de turistas, compilando informações sobre mais de duas mil praias ao longo do país. Esse sistema de avaliação é fundamental para viajantes que buscam informações confiáveis sobre os melhores locais para desfrutar do sol e do mar.

Além da Praia do Félix, outras praias de Ubatuba também foram mencionadas no ranking das 50 melhores praias brasileiras. Entre elas, destacam-se Itamambuca, Toninhas, Prumirim e Domingo Dias. A Praia de Juquehy, localizada em São Sebastião, também se destacou na lista, contribuindo para a representação do Litoral Norte paulista.

De acordo com Roberto de Lucena, secretário da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, “o Litoral Norte possui uma beleza natural ímpar. A elevada classificação desses destinos é um reflexo não apenas da natureza exuberante, mas também da hospitalidade dos moradores locais. Somam-se a isso a ampla oferta de pousadas e a facilidade de acesso aos principais centros urbanos e aeroportuários do Brasil.”

Confira o top 10 de melhores praias de São Paulo, segundo os turistas:

1- Praia do Félix

A Praia do Félix, localizada a mais de 200 km da capital em Ubatuba, se destaca pela beleza de seu mar e trilhas com aproximadamente 1,5 km de extensão. O local é considerado uma excelente opção para passeios em família e com crianças.

2-Itamambuca

Considerada uma das praias mais lindas do Litoral Norte. O local é um excelente ponto para prática de surf e já sediou etapas do campeonato mundial.

Divulgação/Governo de SP

3-Juquehy

Com 3 km de extensão a praia fica ao redor de diversas cachoeiras e rios de São Sebastião, possibilitando uma experiência incrível para quem quer ter contato com a natureza.

Matheus Daguillar

4 -Toninhas

Uma das praias mais procuradas em Ubatuba, Toninhas é famosa pela beleza de sua areia é ideal para prática de surf e bodyboard. O local conta com 1,2 km de extensão.

Prefeitura de Ubatuba

5- Prumirim

Um dos lugares mais lindos em Ubatuba é um excelente passeio para quem curte a natureza e busca paz junto à natureza. A área também é cercada por cachoeiras e praias.

Prefeitura de Ubatuba

6 – Domingas Dias

Com costeiras rochosas e um mar calmo, a praia conta com uma faixa de areia de aproximadamente 400 metros. O local fica a 17km do centro de Ubatuba e a poucos metros da Praia do Lázaro e demais praias da cidade.

Prefeitura de Ubatuba

7- Lázaro

Famosa pelas águas claras e o mar calmo, a Praia do Lázaro é o ambiente ideal para levar as crianças e ótima para fazer caminhada e andar de bicicleta. Além disso fica próximo de outras praias e da famosa Gruta que Chora.

Prefeitura de Ubatuba

8- Maresias

A mais de 160 km de distância da capital, localizada em São Sebastião, a praia é conhecida por suas ondas propícias ao surf e pela vida noturna agitada, atraindo turistas durante todo o ano. Também é cercada por diversas outras praias e trilhas para fazer um grupo.

Marcos Bonello

9- Enseada

A maior praia do Guarujá, a Enseada tem mais de 5 km de faixa de areia branca e fina. A área é um dos pontos turísticos mais famosos da região, ficando perto de outras praias como as da Pitangueiras e do Éden.

Prefeitura de Ubatuba

10- Lagoinha

A Praia da Lagoinha é considerada ideal para levar crianças pequenas por suas ondas tranquilas e águas cristalinas. Além disso, também fica próxima de outras praias de Ubatuba.