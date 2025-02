Ubatuba adota tecnologia para monitorar fauna e apoiar comunidades indígenas

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP (Semil) implantou, por meio da Fundação Florestal, câmeras e um drone na Aldeia Renascer Ywyty Guaçu, em Ubatuba, para monitorar a fauna da Mata Atlântica. A ação faz parte do Programa Guardiões da Floresta, que, além de fornecer os equipamentos, remunera comunidades indígenas, incentivando a preservação das unidades de conservação – muitas delas localizadas em terras indígenas.

Apoio institucional e envolvimento das comunidades

O projeto conta com o apoio da Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI), reforçando o compromisso com a proteção ambiental e o respeito às comunidades indígenas.

Divulgação

A Aldeia Renascer Ywyty Guaçu, situada em uma das regiões mais biodiversas do país, agora conta com tecnologia para acompanhar a fauna local, fortalecendo iniciativas de preservação. A Mata Atlântica, que cobre aproximadamente 15% do território nacional, é um dos biomas mais ameaçados do Brasil.

Tecnologia a serviço da segurança e preservação

O projeto de monitoramento inclui a instalação de cinco câmeras (trap) e um drone, que têm como objetivo não apenas monitorar a fauna da região, mas também garantir a segurança da comunidade indígena. Os dispositivos são equipados com sensores de movimento, acionando automaticamente as câmeras quando detectam a aproximação de animais, permitindo o registro de imagens de espécies que habitam a Mata Atlântica.

“A CPPI tem se dedicado a apoiar as causas indígenas, promovendo a valorização dos saberes tradicionais e sua participação ativa na conservação ambiental”, ressaltou Cristiano Kiririndju, coordenador de Políticas para os Povos Indígenas.

Divulgação

As câmeras têm capturado imagens de grandes predadores, como a Jaguatirica, a Anta e o Quati, além de pássaros como o Tangará e o Inambu, espécies essenciais para o controle de insetos e a polinização da vegetação nativa, evidenciando a interdependência entre os seres vivos da região.

Segundo Cristiano Kiririndju, o monitoramento não só tem favorecido a proteção ambiental, mas também impulsionado o eco e etnoturismo na aldeia, duas vertentes apoiadas pela CPPI. “Com o uso dessa tecnologia, os indígenas estão mais capacitados para combater crimes ambientais e preservar o território. O apoio da CPPI também tem estimulado a visitação de escolas e universidades, que agora podem vivenciar um intercâmbio cultural na aldeia, promovendo o diálogo entre as comunidades locais e o público externo”, disse o coordenador.

Além disso, esse turismo sustentável tem contribuído para a criação de um centro cultural na aldeia, destacando as belezas naturais e o conhecimento tradicional dos povos indígenas, fortalecendo sua identidade e fomentando o turismo socioambiental.

Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI)

A Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI) foi estabelecida pela Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Decreto nº 67.859/2023, sob a liderança do secretário Fábio Prieto. Criada para abordar questões específicas dos povos indígenas, a CPPI já realizou diagnósticos em 27 terras indígenas e está implementando políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos e a proteção das comunidades.