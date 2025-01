Ubatuba: 12 praias que encantam turistas

Localizada entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, Ubatuba se destaca como um destino turístico encantador, oferecendo aos visitantes 100 quilômetros de litoral e mais de 100 praias. A cidade serve como um refúgio ideal tanto para os paulistanos em busca de escapar do agito urbano quanto para os cariocas que desejam desfrutar de praias mais tranquilas. Para auxiliar na escolha, apresentamos uma seleção das melhores praias que Ubatuba tem a oferecer.

Uma das joias naturais da região é a Praia do Félix, acessível por um condomínio próximo a um posto da Polícia Rodoviária. Com sua areia branca e lisa, essa praia se destaca por suas águas azul-esverdeadas e ondas calmas, que formam piscinas naturais perfeitas para o mergulho. Os visitantes podem também apreciar a vista do mirante localizado no lado esquerdo da praia, que oferece uma panorâmica deslumbrante da costa e ilhas vizinhas.

Outra opção imperdível é a Praia da Concha, que pode ser alcançada por uma trilha de aproximadamente 10 minutos a partir da Praia do Félix. Conhecida por seu mar transparente e tranquilo, é um local ideal para famílias, com areia composta por conchas coloridas que atraem as crianças. Adjacente à Praia do Félix, uma trilha leva à pequena Praia do Português, cercada por imponentes rochas e coqueiros, cuja água esmeralda proporciona um ambiente relaxante e quase intocado.

A Praia Brava é outra maravilha natural que encanta os visitantes. O acesso à praia é feito por uma trilha tranquila, revelando uma extensão praticamente deserta. Neste local, a preservação ambiental é prioridade, garantindo que os visitantes possam desfrutar de um cenário natural impressionante, com areias que variam entre tons escuros e cremosos.

A Praia das Toninhas se destaca pela animação tanto nas ondas quanto na areia. Com uma vasta faixa de areia e quiosques bem estruturados, esta praia é o lugar perfeito para quem busca agito. O nome “Toninhas” remete aos golfinhos dessa espécie que visitam a praia durante o verão para acasalar, proporcionando momentos mágicos para os turistas.

Para aqueles que desejam aproveitar ao máximo a experiência em Ubatuba, recomenda-se hospedagens como a Pousada Port Louis, localizada na divisa com Caraguatatuba, ou o Refúgio do Corsário, que oferece acesso à praia e diversas comodidades.

Seguindo uma trilha de cerca de 40 minutos pela Praia da Lagoinha chega-se à Praia do Bonete. Alternativamente, é possível optar por um passeio de barco até este local paradisíaco, famoso por sua extensa faixa de areia branca e águas cristalinas. O ambiente selvagem proporciona uma experiência quase isolada.

Mais adiante na trilha está a Praia Deserta, um local reservado onde os visitantes podem se sentir como náufragos em meio à natureza. A poucos passos está a Praia do Cedro, conhecida por suas águas limpas e tranquilas. Embora esteja se tornando mais popular entre turistas na alta temporada, o ambiente ainda preserva sua exclusividade.

A tranquilidade da Praia Domingas Dias atrai aqueles que buscam sossego. Com acesso discreto através de um condomínio fechado, esta praia possui 400 metros de mar calmo e cristalino rodeado por morros cobertos de amendoeiras, criando um ambiente perfeito para relaxar.

Outras praias notáveis incluem Itamambuca, famosa por sediar competições de surf devido às suas ondas intensas e pela beleza natural ao redor; Praia Vermelha do Norte, ideal para surfistas com sua areia dourada; e a charmosa Sununga, conhecida por suas ondas fortes e pela Gruta que Chora.

Seja em busca de esportes aquáticos ou momentos de privacidade em cenários exuberantes, Ubatuba oferece uma diversidade incrível de praias para todos os gostos.