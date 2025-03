IFAT Brasil inicia roadshow para fortalecer soluções ambientais na América Latina

A IFAT Brasil, a maior feira internacional de tecnologias ambientais da América Latina, deu início a um roadshow pela América Latina para apresentar dados sobre o segmento e oportunidades de investimento e negócios na região.

O Roadshow IFAT Brasil tem como objetivo trazer informações sobre as tecnologias ambientais em cada país, promover discussão de alta qualidade com a presença de especialistas renomados e divulgar informações confiáveis e relevantes para que players do segmento possam tomar as melhores decisões nas ações diretamente ligadas à saúde e ao bem-estar da população.

Aliado a isso, a organização do evento busca estreitar relacionamento com representantes de países sulamericanos para participação na segunda edição da IFAT Brasil, que acontece em São Paulo de 25 a 27 de junho, no São Paulo Expo.

O Roadshow prevê webinars e inclui sete países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. No dia 4 de fevereiro, a IFAT Brasil inaugurou a turnê na Bolívia com o webinar “Desafios na gestão da água e do saneamento: rumo a uma vida saudável e futuro sustentável”. O evento contou com a presença de Carla Elias, representante da Associação Boliviana de Engenharia Sanitária e Ambiental.

No dia 20 de fevereiro, o webinar no Peru contou com Wilian Gonzales, Gerente Geral e Consultor Internacional da Flowen, que apresentou as “Principais tecnologias para reutilização de águas residuais: equipamentos e parâmetros de projeto até o comissionamento”, abordando soluções inovadoras para o tratamento e reutilização de águas residuais.



Em 25 de fevereiro, em Bogotá, Colômbia, o evento contou com três palestrantes: Natasha Avendaño, Gerente Geral da Empresa de Aqueduto e Esgoto de Bogotá (EAAB), que apresentou a palestra “Saneamento do Rio Bogotá, PTAR Canoas”, destacando os esforços para a recuperação e saneamento do rio; Andrea Yáñez, Diretora do Fundo de Água de Bogotá, que discutiu sobre a “Gestão Hídrica Corporativa a partir do Impacto Hidrológico”, enfatizando a importância da gestão eficiente dos recursos hídricos pelas empresas; e Tania Chacín, Diretora de Sustentabilidade no Aeroporto El Dorado, que abordou o tema “El Dorado, um Aeroporto Sustentável”, ressaltando as iniciativas de sustentabilidade implementadas no aeroporto.

Em 27 de fevereiro, em Medellín, Colômbia, os destaques foram Verónica De Vivero, Diretora da Socya, com a apresentação “Rumo a Territórios Circulares”, abordando a transição para uma economia circular na região; e Mauricio González, Gerente de Gestão de Resíduos e Economia Circular do Grupo EPM, que apresentou “Economia Circular e Gestão de Resíduos: Todos Somos Um!”, enfatizando a integração de práticas sustentáveis na gestão de resíduos.

Relevância

Segundo Rolf Pickert, CEO de Messe Muenchen do Brasil, organizadora da IFAT Brasil, informações confiáveis e relevantes são essenciais para que players do segmento possam tomar as melhores decisões, o que influencia diretamente na saúde e no bem-estar da população.

“Como a IFAT é uma feira internacional, queremos reforçar, com este roadshow pela América Latina, que a discussão sobre temas de tamanha relevância não pode se restringir às fronteiras de cada país. A troca de dados, informações e opiniões de players das mais diversas áreas e localidades é o que permite que o segmento avance de forma mais qualitativa”, afirma o executivo.

Para Fredrick Royan, líder da Área de Prática Global para a prática de Sustentabilidade e Economia Circular (SCE) na Frost & Sullivan, o levantamento detalhado de países da América do Sul auxilia na obtenção de “dados fiáveis e em tempo real” para “melhorias de eficiência, bem como a tomada de decisões informadas, afetando os processos relacionados à água, à energia e aos materiais”.

“Ao analisar tendências regionais, avanços tecnológicos e disparidades, estas informações têm como objetivo capacitar pessoas/profissionais — desde decisores políticos a partes interessadas da indústria — para impulsionar a produtividade”, afirma Royan.

CALENDÁRIO

Veja a seguir a programação completa dos roadshows. Para acompanhar as atualizações e se inscrever, clique aqui.

Março 2025

dia 11: Webinar online Uruguai e Alemanhasobre o tema “Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos”, às 11h (horário do Brasil). Uma rodada de discussões com participação da IFAT, Ursula Brendecke, Diretora Adjunta, Escritório do Estado da Baviera, Natalia Bertulio, Consultoria de Relações Internacionais do Ministério da Indústria, Energia e Mineração, Uruguai, bem como outros atores decisores da área que foram convidados pelo Ministério da Indústria.

dia 13: Evento presencial em Lima, capital do Peru, a partir das 15h, horário local, no Escritório Nacional da Sociedade das Indústrias de Lima. Palestrantes: Javier Perla Alvarez, SGS Peru, e Alejandro Conza, da HIDRIKA. Inscrições aqui;

dia 19: Webinars online Argentina, Chile e Paraguai, a partir das 9h (horário do Brasil). Palestrantes confirmados: Elizabet Wehncke (Argentina), pós-doutora do Centro de Pesquisa em Biodiversidade das Califórnias (BRCC), sua apresentação aborda Soluções Verdes para a Gestão Sustentável da Água na Indústria; Sigde Mamani (Chile), CEO da SigMatech, com a palestra Biorremediação na mineração: Soluções inovadoras para a gestão hídrica. Inscrições neste link.

dia 25: Evento presencial no Paraguai, 9h30, horário do Brasil. Local: Escritório da AHK em Assunção. Temas e palestrantes a confirmar. Acesse a página do evento para acompanhar as atualizações;

dia 27: Evento presencial no Chile, horário a ser confirmado. Local: Hotel Olá em Santiago. Palestrante a confirmar.

Abril 2025

dia 1º: Evento presencial na Argentina, 10h, horário de Brasília. Local: Escritório AHK Buenos Aires. Palestrante a confirmar.

A entrada da IFAT Brasil para feira e congressos é gratuita para profissionais do setor e o credenciamento da IFAT pode ser feito neste link.