Setembro Amarelo: Autora do ABC lança livro sobre como curou a depressão pelo amor

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é uma das principais causas de suicídio no mundo. No Brasil, desde 2013 ocorre o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Com o objetivo de compartilhar a sua história de superação contra a depressão, a autora Márcia Dantas lança no próximo dia 13/09 às 18h no Atrium Shopping em Santo André/SP, o livro “Gotas de Amor – A Cura da depressão”.

Nordestina, chegou em São Paulo aos 12 anos de idade e é moradora da cidade de São Bernardo do Campo/SP desde 2005, Márcia está lançando sua terceira obra. Como presidente da AIDEAL – Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor -, palestrante, treinadora e professora, a autora aborda a saúde mental em seu novo livro, como um tema crucial, sério e necessário que merece ser discutido pela sociedade.

“A depressão é uma doença que rouba o sentido da vida, a esperança, os sonhos e o prazer de viver, podendo levar o indivíduo ao fundo do poço. Esta obra não tem a pretensão de contrariar os tratamentos médicos existentes nem de oferecer uma receita simples para a melhora. Ao contrário, no livro, compartilho as experiências que vivi, além dos caminhos e estratégias que descobri para sair do fundo do poço, mesmo quando a vida parecia estar me pedindo para desistir. Consegui encontrar as “gotas de amor” que me impulsionaram a aceitar e enfrentar minhas dores e traumas, embarcando em uma jornada de força e superação pessoal para sair desse lugar devastador. “Gotas de Amor – A Cura da Depressão” chega para ajudar pessoas que estão passando por essa doença terrível e que perderam suas esperanças, bem como aquelas que, embora não estejam passando pela doença, convivem ou conhecem alguém que está nesse processo” ressalta Márcia.

O livro “Gotas de Amor – A Cura da Depressão” é uma obra na qual a autora escancara suas vulnerabilidades e conquistas durante a doença. Nesta publicação, o leitor fará uma viagem e perceberá que o fundo do poço não é o fim, mas talvez seja apenas o início de uma jornada, durante a qual poderá descobrir o caminho da cura através do amor e da conexão espiritual. Em resumo, é uma obra que traz um profundo relato de alguém que, na escuridão, foi capaz de encontrar luz e renovação através do amor, mostrando que a cura da depressão é possível.

LANÇAMENTO – LIVRO GOTAS DE AMOR

DATA: 13/09/2024

LOCAL: Livraria Mundo dos Leitores – Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André – SP

HORÁRIO: Das 18h às 21h30

Sobre Márcia Dantas

Marcia Dantas é fundadora e Presidente da AIDEAL, onde atua na gestão de projetos e desenvolvimento humano. É especialista em treinamento e comportamento humano há mais de 15 anos ajudando pessoas na sua caminhada de autoconhecimento e evolução. Atua com palestras, cursos e treinamentos. Mulher, nordestina, empresária e autora dos livros “Imagine que”, “Mulheres Incríveis Histórias fascinantes” e agora “Gotas de Amor – A Cura da depressão”. Criadora do Método LIS que ajuda pessoas a se relacionarem melhor consigo mesmas e a desenvolver seu autoamor. Idealizadora e apresentadora do Programa “A arte do amor” na Rádio The Wall e do podcast Arte do Amor no Spotify que fala sobre o amor universal e transcendental existente em nós. Realiza palestras e treinamentos de Inteligência Emocional e na área da Educação. É coach de mulheres que querem melhorar seus relacionamentos e coach de mulheres atletas no esporte. Coordenadora pedagógica, coach e treinadora de futebol no projeto ACAFF. Como treinadora atua desde os seus 18 anos no futebol e de lá para cá já impactou a vida de milhares de pessoas, transformando de forma positiva seus relacionamentos e suas vidas. Ministra cursos, workshop, treinamentos e palestras. Além de prestar mentorias individuais e em grupos de pessoas.