SESI SP promove evento aberto em celebração ao Dia Mundial da Atividade Física

No próximo dia 6 de abril, das 9h às 14h, os Centros de Atividades (CATs) do SESI Santo André, Sesi Diadema, Sesi Mauá e Sesi São Bernardo do Campo estarão em plena atividade com o evento “SESI em Movimento”, em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. Aberta ao público, esta iniciativa proporcionará um dia repleto de atividades para os participantes se exercitarem. Na ocasião, serão destacados os inúmeros benefícios da prática de exercícios físicos e jovens e adultos serão incentivados a adotarem um estilo de vida mais ativo. Para participar, basta reservar o ingresso gratuito no site do SESI-SP.

O evento contará com uma variedade de atividades pensadas para atender todos os gostos e níveis de condicionamento físico, em unidades de todo o estado. Desde aulas abertas em diferentes espaços, como caminhadas, corridas, atividades esportivas e aquáticas, ritmos e oficinas, até torneios, oficinas e palestras (confira a programação de cada unidade).

O “SESI em Movimento” é também um lembrete oportuno sobre os perigos do sedentarismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 20% da população adulta global e 80% dos adolescentes são fisicamente inativos, contribuindo significativamente para uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, obesidade, diabetes e questões de saúde mental.

As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas no site do SESI-SP. Adolescentes a partir de 12 anos e adultos de todas as idades são convidados a participar deste dia dedicado à movimentação e promoção da saúde.

SERVIÇO:

Inscrições Gratuitas: no site do SESI-SP

Horário das Atividades: 09 às 14h

Locais:

CAT SESI Diadema

Rua Porto Principe, 117 – Taboão/ Diadema (Portaria 2)

CAT SESI Mauá

Avenida Presidente Castelo Branco, 237 (Portaria Central nº 02)

CAT SESI Santo André

Pça. Dr. Armando Arruda Pereira, 100 Santa Terezinha – Sto andré/ SP

CAT SESI São Bernardo

Rua Suécia, 900 – Assunção/ SBCampo – SP (Portaria 3)