Sesi Santo André abre seletiva para Ginástica Artística

O Sesi Santo André irá promover uma seletiva para turmas de iniciação da Ginástica Artística, voltada para meninas nascidas em 2016, 2017 e 2018. A ação ocorrerá no dia 31 de agosto, sábado, das 13h às 17h, no ginásio da unidade.

A Ginástica é uma modalidade muito tradicional no SESI-SP. As atletas começam a praticar na categoria de iniciante, uma hora por dia, duas vezes por semana. Depois, esses horários vão aumentando gradativamente, conforme elas avançam para as equipes de treinamento, até chegarem no alto rendimento, onde treinam seis vezes na semana, quatro horas por dia.

O Responsável Técnico da Ginástica Artística do Sesi Santo André, Felipe Rodrigues Nayme, acredita que a inserção de novas atletas ajudará a elevar o nível competitivo do time: “Com o aumento de participantes a gente espera que a nossa equipe se torne cada vez mais forte e represente cada vez melhor o nome da entidade SESI-SP. Já começamos a fazer uma reformulação dentro da parte técnica, o que está trazendo ótimos resultados” – comentou.

Além de buscar fortalecer a equipe, o Sesi Santo André procura ajudar na formação de novas atletas, iniciando cada vez mais cedo. Para a coordenadora de Desenvolvimento do Esporte, Patricia Ferreira Turina Braga, a seletiva para crianças de 06 a 08 anos é ideal, pois nessas idades ocorre uma melhor adaptação e desenvolvimento na modalidade.

A seletiva

De acordo com Patricia, as meninas serão avaliadas de acordo com seu nível de aptidão física adequada para a prática da modalidade, e distribuídas nas turmas de acordo com seus resultados. As crianças deverão comparecer no dia e horário marcados, com roupas confortáveis e cabelo preso.

Serviço:

Seletiva para turmas de iniciação da Ginástica Artística

Data: 31/08/2024

Horário: 13h às 17h

Local: CAT Sesi Santo André (Pça. DR. Armando de Arruda Pereira, 100 – Sta. Terezinha – Santo André)

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/C0n4Jfcu4x