Sesc Belenzinho apresenta Lara Castagnolli

No dia 9 de fevereiro, domingo, às 18h, o Sesc Belenzinho apresenta o show da cantora Lara Castagnolli. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc) e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP.

A cantora e compositora nascida em São Paulo e criada em Socorro (SP), é integrante da banda Forró da Castanha, é parceira de composição do cantor, compositor e acordeonista Mestrinho, e apresenta show de lançamento de seu 1º disco de inéditas, intitulado ARARIBÁ. Com Bento Sarto (guitarra), Cainã Mendonça (teclado), Théo Rathsam Ribeiro (baixo), Tony Coelho (bateria) e Laura Castagnolli (voz).

ARARIBÁ primeiro álbum de Lara Castagnolli, reflete a profunda conexão da artista com a natureza e suas vivências no interior paulista. Inspirada pela biodiversidade, Lara transforma suas impressões do mundo natural em composições que dialogam com sua trajetória pessoal e artística, criando uma obra delicada e envolvente. A produção musical do álbum ficou a cargo do renomado sanfoneiro Mestrinho, e o disco conta ainda com a participação de grandes instrumentistas como Abner Felipe, Jônatas Sansão, Michael Pipoquinha e Iury Batista.

Lara Castagnolli, cantora, compositora, estudante de engenharia florestal e multiartista, iniciou sua trajetória no Conservatório de Socorro, onde estudou violino, violão e percussão, além de integrar práticas em conjunto de Samba e Forró. Recentemente, sua carreira ganhou novo fôlego com a parceria com o renomado sanfoneiro Mestrinho. Juntos, eles compuseram músicas que foram apresentadas em shows intimistas por várias casas de espetáculos em São Paulo, conquistando o público com a autenticidade e a conexão musical entre os dois.

Serviço

Show: Lara Castagnolli com participação de Mestrinho

Dia 9 de fevereiro de 2025. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)