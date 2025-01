Rafael Bittencourt faz show no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho traz o guitarrista Rafael Bittencourt no dia 8 de fevereiro, sábado as 21h no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

O BITTENCOURT PROJECT é o projeto do guitarrista Rafael Bittencourt, fundador da mundialmente conhecida banda de Power Metal Angra. Ao longo dos anos, este músico de sensibilidade singular vem colecionando idéias consideradas “especiais” e composições que não se enquadram no formato de sua banda principal. Em 2008, com a ajuda de amigos músicos veio a oportunidade de gravar algumas destas músicas e assim nasceu o primeiro CD do grupo, Brainworms I, que mostra um lado mais autobiográfico do músico, de maneira mais livre e sem as molduras do Power Metal Melódico e sinfônico do Angra.

O Bittencourt Project é mais rock do que Heavy Metal. Funde as diferentes vertentes do rock com a música brasileira, música clássica e outros estilos de uma maneira completamente original. Agrada a uma boa parte dos fãs do Angra, mas agrega também novos fãs menos “metaleiros” facilitando a inclusão do grupo em circuitos e projetos culturais.

Rafael Bittencourt já se consagrou como um dos mais importantes representantes do metal brasileiro no mundo. Possui uma discografia de mais de 16 títulos, discos de ouro dentro e fora do Brasil, mais de um milhão de cópias vendidas pelo mundo e escreveu alguns dos hinos da era moderna do Heavy Metal que há anos inspiram uma plateia eclética e motivam muitos músicos aspirantes a se aperfeiçoar em seus instrumentos. É também dono de uma formação acadêmica respeitável, formou-se Bacharel em Composição e Regência em 1996.

Serviço

Show: Rafael Bittencourt

Dia 8 de fevereiro. Sábado, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)