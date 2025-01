Linda Ramalho se apresenta no Sesc Belenzinho

No dia 7 de fevereiro o Sesc Belenzinho recebe a cantora Linda Ramalho, o show será no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

Linda Ramalho, filha do cantor Zé Ramalho, está apresentando seu show do disco Linda Ramalho canta Zé Ramalho, que nos mostra a obra do cantor paraibano em versão rock’n’roll. O disco contém 10 faixas, dentre elas: Frevo Mulher, Chão de Giz e Admirável Gado Novo. Fora as músicas do disco, o show também tem duas músicas de autoria da carioca de 28 anos de idade Adrenalina e Quem é Quem? e o sucesso Sinônimos.

As músicas desse projeto apresentam uma releitura para os clássicos do repertório do pai, Zé Ramalho e traz uma abordagem única, repleta de influências roqueiras, com arranjos que variam entre o pop e o hardcore. A produção, mixagem e masterização são assinadas por Robertinho de Recife conhecido por seu trabalho em diversos projetos de Zé Ramalho.

Linda, que além de cantora e compositora é graduada em Artes Cênicas, revela que a parceria com Robertinho de Recife foi essencial na seleção final das canções. “Ele me orientou na gravação das músicas, sobretudo nas que tem aquele estilo mais falado do que cantado. Me fez buscar um novo jeito de cantar e interpretar. Foi ótimo trabalhar com o Robertinho, ele é uma pessoa que melhor entende de Zé Ramalho e suas músicas”, destaca.

Serviço:

Linda Ramalho

Dia 7 de fevereiro de 2025. Sexta, 21h

Local: Teatro (374 lugares)

Valores: R$ 60 (inteira); R$ 30 (Meia entrada), R$ 18 (Credencial Sesc)

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)