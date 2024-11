Serviço Funerário de Ribeirão Pires reforça atendimento ao público no Dia de Finados

Com a chegada do Dia de Finados, no próximo sábado, dia 2 de novembro, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Serviço Funerário Municipal, vai realizar plantão especial na parte administrativa do Cemitério Municipal São José para atender os visitantes.

A estimativa é que a necrópole receba aproximadamente 4,5 mil pessoas no próximo sábado, data da efeméride.

Ao longo do mês de outubro, o local recebeu intervenções preventivas como varrição, capinação, caiação e pintura. O cemitério também recebeu pequenos reparos pontuais.

Em frente ao cemitério, o Departamento de Mobilidade Urbana da cidade dará orientações aos condutores ao longo do dia

A necrópole receberá celebrações católicas em comemoração à efeméride, que envolve todas as paróquias de Ribeirão Pires: missas, às 9h e às 15h e terço, às 11h e às 13h.

Circuito Religioso – As igrejas católicas de Ribeirão terão programação especial para o Dia de Finados, em 2 de novembro, com missas e momentos de oração organizados em diferentes horários nas igrejas católicas e no Cemitério Municipal São José.

As missas começam às 8h, celebrada pelo Padre Clemilson, na Paróquia Sant’Anna, e seguem com o Padre George às 9h, na capela do Cemitério São José. Às 10h, Padre Leandro estará novamente na Paróquia Sant’Anna, enquanto o Padre Mário celebra a missa ao meio-dia, no mesmo local.

A programação continua com o Padre Zezé, às 14h, na Paróquia Sant’Anna, e, às 15h, Padre Clemilson retorna para uma missa na capela do Cemitério São José. O último encontro do dia será às 17h, também na Paróquia Sant’Anna, com o Padre Hamilton. Haverá ainda recitação do terço na capela do cemitério, às 11h e às 13h, oferecendo um momento de oração e reflexão para as famílias.