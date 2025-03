Serviço especializado oferece acolhimento a pessoas em situação de rua em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul está atenta às necessidades de toda a população. E isso inclui as pessoas em situação de rua. Em 2024, o SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) realizou 2.448 atendimentos. A equipe, composta por 18 profissionais (entre agentes sociais, quadros técnicos e administrativos, e motoristas), atua nos locais onde é constatada a presença de homens e mulheres em situação de rua, o que ocorre principalmente na região central – 295 pessoas foram abordadas no período.

“A abordagem social diária tem o objetivo de ofertar serviços que garantam a cidadania e dignidade das pessoas em situação de rua. Além das equipes de abordagem, existem parcerias com o terceiro setor e entidades religiosas, que atuam em ações como banho, alimentação, higiene, espaços de convivência e fortalecimento de vínculo, entre outras”, destaca o secretário municipal de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata.

A atuação segue a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que versa que o SEAS deve ser ofertado de forma continuada e planejada, com o intuito de garantir o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique a incidência de situações de risco por violação de direitos, como trabalho infantil, exploração sexual e o uso de drogas.

Como resultado das abordagens, espera-se construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais. Além disso, identificar as famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações e as condições em que vivem.

O telefone para acionar o Serviço Especializado em Abordagem Social é o 91341-4067.