Campanha de combate do trabalho infantil e exploração sexual faz 20 anos

A campanha de combate do trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes promovida pela Prefeitura de São Paulo está completando 20 anos e no dia 27 sai às ruas na 18ª edição do Grito de Carnaval, desfile de um bloco formado por crianças, adolescentes e colaboradores dos serviços da rede socioassistencial da cidade. Com o tema “Sociedade unida, infância protegida”, o Grito de Carnaval se traduz no ápice da ação de alerta e conscientização da população para o fortalecimento da rede de proteção aos jovens.

Realizada por meio da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (CMETI) e da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (CMESCA), a passeata faz parte da campanha anual “Proteja o Futuro”, que tem como objetivo a mobilização da sociedade em defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, também está alinhada com o Plano Municipal pela Primeira Infância da cidade de São Paulo, atendendo à meta 4, que busca ampliar o envolvimento das famílias e da sociedade na valorização dos cuidados e vínculos na primeira infância.

A ação começou no início deste mês, com atividades lúdicas e educativas sobre o direito à infância segura e protegida com todas as crianças e adolescentes da rede socioassistencial e parte das comunidades do entorno dos serviços. O Grito de Carnaval envolve diretamente crianças e adolescentes atendidos nos Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs), Centros da Juventude (CJs), Circos Sociais, Centros de Convivência Intergeracionais (CCINTERS) e Vilas Reencontro.

O bloco fará a concentração na Praça Patriarca. Às 9h, começa o desfile no Centro da cidade, passando pela Rua Direita até chegar à Praça da Sé, onde serão feitas apresentações de ritmistas e o encerramento do evento.

Também como parte da campanha “Proteja o Futuro”, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) intensificarão as ações do Proteja o Futuro nas ruas por onde passarão blocos carnavalescos e nos principais pontos de festa, como no sambódromo do Anhembi.

O Grito de Carnaval não é apenas uma festa. Ao dar vida a um bloco de rua com a participação ativa de crianças e adolescentes, a SMADS faz um chamamento para a necessidade de se proteger os direitos daqueles que são a semente do futuro.

Informações do evento:



Serviço:

Data: 27/02

Local: Concentração na Praça do Patriarca e desfile até a Praça da Sé

Horário: 9h às 12h (com apresentações artísticas e manifestações dos serviços da rede socioassistencial)