Homem furta viatura da PM durante abordagem em Arujá

Na madrugada deste sábado, 8, um incidente inusitado ocorreu em Arujá, na Grande São Paulo, quando um homem furtou uma viatura da Polícia Militar enquanto os agentes atendiam a uma ocorrência de roubo em uma empresa local.

Durante a abordagem de um suspeito relacionado ao roubo, os policiais militares apreenderam o veículo do homem por irregularidades administrativas. Contudo, o que se seguiu surpreendeu a todos: aproveitando-se da situação, o indivíduo conseguiu entrar na viatura policial e fugiu do local.

Investigação em andamento

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Arujá. A pasta também destacou que a Polícia Militar instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias que cercam o furto da viatura. Apesar das perguntas sobre a disponibilidade das gravações das câmeras corporais dos agentes presentes no momento da abordagem, a SSP não forneceu detalhes específicos.

Viatura recuperada e buscas pelo suspeito

Felizmente, a viatura foi recuperada em decorrência das ações rápidas das autoridades. A SSP acrescentou que as diligências continuam em andamento com o objetivo de localizar o autor do furto e esclarecer todos os aspectos relacionados ao incidente.