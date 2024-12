Senac Santo André qualifica mais de oito mil estudantes este ano

Em uma cidade com mais de 700 mil habitantes, marcada pela história industrial e pela constante reinvenção econômica, o Senac Santo André reafirma seu protagonismo na qualificação da força de trabalho local: a instituição contabilizou 8.842 matrículas em 2024, das quais 58% ocorreram por meio do Programa Senac de Gratuidade. Os números representam o compromisso da unidade em atender diferentes perfis de estudantes e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

Os cursos oferecidos estão alinhados às demandas do mercado local, preparando os estudantes para áreas estratégicas como tecnologia, saúde e serviços. Com um Net Promoter Score (NPS) de 80% – índice que avalia a satisfação dos clientes de uma organização – a unidade se destaca pela aplicabilidade prática do ensino, a estrutura moderna e o alto nível do corpo docente, composto por especialistas que equilibram teoria e prática.

O Senac Santo André atende organizações públicas, privadas e do terceiro setor, desenvolvendo soluções para formar talentos e maximizar resultados. As parcerias firmadas abrangem diferentes frentes de atuação. Por meio do Programa Senac de Gratuidade, destacam-se colaborações com as Prefeituras de Santo André e Mauá, além das associações Cristo Rei e LeBem, que viabilizam a qualificação gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já os Colégios Stocco e Singular integram as iniciativas do Atendimento Corporativo, focadas em cursos personalizados para atender às demandas educacionais dessas instituições.

Educação acessível e seu impacto na empregabilidade

O Programa Senac de Gratuidade desempenha um papel essencial na ampliação do acesso à educação de qualidade em Santo André e em todo o ABC Paulista. A iniciativa, voltada para ampliar o acesso à educação profissional, oferece cursos gratuitos para pessoas de baixa renda, com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. Criado para atender à demanda por qualificação no mercado de trabalho, contempla uma ampla gama de cursos em diversas áreas, garantindo formação de qualidade sem custos. Com isso, o programa reforça o compromisso do Senac com a inclusão social, preparando os participantes para conquistar melhores oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional.

Inovação que transforma

Atualizado continuamente, o portfólio da unidade prioriza áreas de alta demanda no mercado de trabalho, alinhando-se às tendências e necessidades locais. No segmento de bem-estar, o interesse crescente em cuidados pessoais impulsiona cursos como Técnico em Estética, Técnico em Podologia e formações como Aromaterapia e Reiki. Já na área de tecnologia, a constante inovação destaca programas como Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Python e Lógica de Programação, que oferecem competências valorizadas no cenário profissional atual.

Infraestrutura e diferenciais

Com laboratórios modernos e tecnologia de ponta, a unidade proporciona uma experiência educacional diferenciada, permitindo que os alunos desenvolvam competências práticas e soluções criativas para desafios concretos. Além disso, a formação prioriza habilidades socioemocionais, essenciais em um contexto profissional dinâmico.

Foco no futuro

A unidade planeja ampliar sua atuação em segmentos de alta demanda como tecnologia, administração e marketing, atendendo à crescente necessidade do mercado. Em tecnologia, novos títulos abordarão inteligência artificial, cibersegurança e análise de dados. Entre as novidades está o curso Técnico em Informática para Internet, voltado para as diversas linguagens de programação web e mobile. Outro destaque é o curso Técnico em Marketing, que compõe a programação de 2025 junto com cursos livres relacionados à área.

Para mais informações sobre os cursos oferecidos no Senac Santo André, basta acessar a página ou comparecer à unidade, situada à Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro.

Serviço:

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro, Santo André/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-santo-andre