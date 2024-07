Senac Santo André oferece mais de 300 vagas para cursos livres de idiomas

O domínio de um segundo idioma, antes considerado um diferencial, passou a ser um requisito essencial para quem busca destaque e melhores salários no mercado de trabalho. Atendendo essa demanda, o Senac Santo André possui 358 vagas para os cursos de inglês, espanhol e francês, nos níveis básico, intermediário e avançado, em formato presencial ou on-line, para o segundo semestre do ano.

Empresas multinacionais frequentemente procuram profissionais que possam se comunicar com clientes e parceiros em diferentes países. O inglês, por exemplo, é a língua mais usada em ciência, tecnologia e negócios globais. Profissionais que falam inglês podem ganhar até 61% a mais do que aqueles que não falam, segundo a Catho. A área de tecnologia da informação é um exemplo de setor com alta demanda por profissionais fluentes em inglês, devido à colaboração internacional.

Apesar do inglês ser a língua adotada no mundo dos negócios, outros idiomas, como espanhol e francês, também são altamente valorizados. O espanhol, com 460 milhões de falantes nativos, é fundamental para negócios na América Latina. Já o francês é relevante em moda, gastronomia, turismo e relações internacionais, sendo uma das línguas oficiais da União Europeia e amplamente falada em vários países.

“Comunicar-se em um outro idioma traz vantagens pessoais e profissionais, como melhores oportunidades de emprego e acesso às novas culturas. No Senac, a metodologia de ensino é dinâmica e interativa, com atividades que incentivam a conversação, a leitura e a escrita. Isso contribui para que os estudantes desenvolvam fluência e confiança no uso do idioma”, ressalta Marcelo Pereira da Silva, gerente do Senac Santo André.

Vagas pagantes com descontos e bolsas 100% gratuitas

Para as vagas pagantes, há descontos para ex-alunos, participantes de eventos da instituição, estudantes da rede pública e candidatos que prestaram o Enem com nota superior a 501 pontos. Dependentes de trabalhadores do setor de comércio e funcionários do Sesc, Senac, Fecomércio, ou sindicatos filiados à Fecomércio podem obter descontos de até 50%.

Outra forma de acesso aos cursos é por meio do Programa Senac de Gratuidade. Para concorrer a uma bolsa de estudo integral, o candidato precisa ter renda familiar de até dois salários-mínimos federais por pessoa. As inscrições são feitas a partir das 12h, sempre 20 dias antes do início das aulas do curso desejado, no site.

Mais informações sobre os cursos, bolsas de estudo e vagas pagantes podem ser conferidas no site do Senac Santo André

Serviço

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro/Santo André – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-santo-andre/cursos-livres