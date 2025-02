Seminário Internacional do SindusCon-SP discutiu técnicas de retrofit para revitalização urbana

O Seminário Internacional de Reurbanização e Retrofit, promovido pelo Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), aconteceu no último dia 20 de fevereiro, reunindo autoridades, construtores, arquitetos, urbanistas e agentes financeiros. O evento, realizado na capital paulista, teve como tema primordial a revitalização urbana do centro de São Paulo.

Yorki Stefan, presidente do SindusCon, destacou na abertura do seminário que a reurbanização de áreas deterioradas e a revitalização de edifícios antigos são um sucesso nas principais cidades do mundo.

“A recuperação dos centros urbanos pode ser feita aproveitando a infraestrutura existente, oferecendo novas opções de habitação sustentáveis. São Paulo já está avançando, com a Prefeitura autorizando o retrofit de 20 edifícios no Centro e mais oportunidades surgindo, também pelo governo estadual. Muitas empresas já estão conduzindo projetos modernos de revitalização. As ideias apresentadas no seminário trarão grandes benefícios para a sociedade e para a construção civil”, afirmou Stefan.

Marcos Gavião, Diretor Adjunto de Imobiliário do SindusCon-SP, destacou o potencial transformador do retrofit para a capital paulista. Ele afirmou que a mudança ocorrerá por meio de uma série de ações que envolvam diferentes tipos de equipamentos. A transformação do centro da cidade dependerá não apenas da construção de habitação social, mas também de uma combinação de equipamentos culturais e públicos. “A primeira consideração que eu faria, com base na minha experiência de intervenção no centro, é que não podemos acreditar que uma única solução resolverá o problema. Por isso, um evento como este, que reúne diversos pontos de vista — de quem está empreendendo, do poder público e de experiências internacionais — é fundamental para promover a mudança no centro de São Paulo”

Experiências do Setor Imobiliário

A primeira parte da programação foi marcada por palestras que destacaram as experiências do setor imobiliário na revitalização do Centro de São Paulo. Entre os palestrantes, Mauro Teixeira Pinto, da TPA Empreendimentos, compartilhou seus conhecimentos sobre o retrofit de edifícios antigos, mostrando como foi possível preservar a arquitetura original enquanto adaptava as construções às novas exigências urbanas. Antonio Setin, da Setin Incorporadora, falou sobre os impactos das novas edificações na região central da cidade e o papel delas na revitalização urbana.

O evento também contou com a apresentação de dois projetos emblemáticos de retrofit: o Projeto Basílio 177, antiga sede da Companhia Telefônica Brasileira (CTB) e da Telesp, que foi detalhado por Bruno Scacchetti, da Metaforma Incorporadora; e o Projeto Cidade Matarazzo, que transformou o histórico Hospital Matarazzo em um centro multiuso de hotelaria, gastronomia, comércio e negócios. A apresentação do Cidade Matarazzo foi conduzida por Mauricio Bianchi, vice-presidente do SindusCon-SP.

Iniciativas Governamentais para a Requalificação Urbana

Já a segunda parte da programação do evento contou com palestras de autoridades e especialistas que compartilharam suas experiências em revitalização urbana. Reinaldo Mazzocato, gerente de Clientes e Negócios da Caixa Econômica Federal, abordou os programas do banco para fomentar iniciativas que viabilizassem financeiramente projetos de requalificação de edifícios e revitalização de centros urbanos, alinhados às necessidades do mercado e ao desenvolvimento sustentável das cidades. Na sequência, Elisabete França, secretária municipal de Urbanismo, apresentou as ações da Prefeitura de São Paulo para a revitalização do Centro, com o resumo dos projetos, as expectativas de financiamento público e privado e o cronograma de implantação.

Guilherme Afif Domingos, secretário de Estado de Projetos Estratégicos de São Paulo, detalhou o histórico da iniciativa estadual do novo Centro Administrativo. “O Estado está vindo para o centro da cidade para apoiar o Município em uma operação sem precedentes, uma verdadeira operação de choque. Vamos trazer 22 mil pessoas para trabalhar na área onde hoje fica a Praça Princesa Isabel, o que transformará positivamente a região.” Para o secretário, o engajamento da sociedade é fundamental para a entrega dessa obra, que, segundo ele, marca o pontapé inicial na recuperação do centro.

Caso de Sucesso Internacional

Ibon Areso, ex-prefeito de Bilbao, na Espanha, apresentou as estratégias que transformaram sua cidade em um modelo de recuperação urbana e um grande polo turístico europeu. “Bilbao era uma cidade industrial, com forte presença da siderurgia e da construção naval, mas, nos anos 1980, as cidades industriais do mundo ocidental enfrentaram uma grande crise econômica. A cidade estava marcada pela decadência do sistema industrial, com altíssimos índices de desemprego (quase 35% da população), problemas de deterioração urbana, questões ambientais e sociais.

“Diante dessa situação, tivemos que reagir. Nossa prioridade não era o meio ambiente, mas melhorar os indicadores sociais. Criamos um planejamento focado na geração de empregos. As cidades industriais, embora ricas, eram lugares difíceis para morar. Por isso, tivemos que mudar completamente o aspecto físico da cidade, que era feia e suja, para criar um ambiente que atraísse uma nova economia, que não ficasse mais dependente de apenas um setor econômico. Foi preciso garantir um bom lugar para viver, com acesso à moradia, a um ambiente saudável e com melhorias no nível de renda da população”, contou Ibon.

Para atrair novos setores econômicos, foi necessário transformar a cidade em um lugar melhor, capaz de gerar empregos no setor terciário. A infraestrutura foi aprimorada, desde as estradas até a instalação de fibra ótica, e um grande esforço foi feito para melhorar o meio ambiente. Além disso, houve um foco importante no aspecto socioeconômico, com programas de qualificação profissional voltados para a adaptação das pessoas, oriundas da indústria, a novas áreas de atuação. Também foram feitos investimentos em intervenções artísticas, que, segundo Ibon, desempenham um papel fundamental em projetar a cidade no cenário internacional, atraindo visitantes e investidores. Para Ibon, não existem cidades importantes que não sejam, também, grandes centros culturais.

“Quando iniciamos a requalificação de Bilbao, não tínhamos a intenção de ser uma cidade voltada exclusivamente para o turismo, mas buscávamos diversificar nossa economia. O objetivo era nos consolidar como uma cidade de eventos, o que exigia, acima de tudo, atrair visitantes e criar um ambiente plural e multifuncional. Era essencial que houvesse uma sinergia entre os setores público e privado, unindo esforços para alcançar os resultados desejados”, enfatizou Ibon .

Para encerrar a sua participação o ex-prefeito, apresentou várias fotos de antes e depois da reurbanização de Bilbao, evidenciando a evolução da cidade. As imagens destacaram especialmente as áreas abertas, os espaços verdes e as intervenções que facilitaram a integração dos pedestres com o entorno. Além disso, foram exibidas obras icônicas da cidade, como o aeroporto Santiago Calatrava, o novo cais para cruzeiros, o Museu Guggenheim e prédios públicos com arquitetura moderna e marcante, que se tornaram verdadeiros símbolos do novo perfil urbano da cidade.

O evento foi encerrado com uma mesa-redonda, onde os palestrantes discutiram os temas abordados, trocaram ideias sobre práticas e soluções para os desafios urbanos e responderam a perguntas do público.

