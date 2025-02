Edição de Carnaval do Corre no Light agita São Paulo

O Shopping Light promove mais uma edição especial do Corre no Light no dia 23 de fevereiro, em parceria com a Running Gang, trazendo toda a energia e animação do Carnaval. Após o sucesso da última edição, o evento retorna com uma nova rota que passa por pontos históricos de São Paulo, proporcionando uma experiência temática e diferencial que une corrida, diversão e folia.

O evento oferece duas opções de percurso para atender diferentes ritmos: um trajeto de 5 km, com dois pelotões, e um percurso de 3 km, ideal para quem prefere uma corrida mais leve ou uma caminhada animada. Para preparar os participantes, será realizada uma sessão especial de alongamento antes da largada, além de hidratação garantida ao longo do percurso e uma estrutura completa de apoio.

Essa edição carnavalesca trará brindes exclusivos e uma atração surpresa ao final da corrida para encerrar o evento com grande estilo. “Estamos extremamente entusiasmados com a nova edição do Corre no Light. Esta ação reflete nosso compromisso em fortalecer a conexão entre o esporte, a cidade e o estilo de vida saudável. Sabemos o quanto as corridas têm conquistado cada vez mais pessoas, e nosso objetivo é ampliar nossa presença nesse movimento, oferecendo experiências que unem o universo fitness à energia única da cidade. Com esta edição, esperamos proporcionar uma vivência inesquecível, repleta de energia positiva e com o clima festivo que só o Carnaval pode trazer”, afirma Débora Neves, Coordenadora de Marketing do Shopping Light.

É importante destacar que não haverá guarda-volumes, sendo recomendado aos participantes que levem apenas o essencial. Além disso, incentiva-se o uso de fantasias criativas e coloridas para entrar no clima da festividade. Para garantir o brinde exclusivo e participar das atividades, será necessário apresentar o comprovante de inscrição.

O evento promete uma experiência inesquecível, unindo corrida, diversão e o espírito vibrante do Carnaval. A leitura e o preenchimento do Termo de Responsabilidade são obrigatórios, pois ele contém os termos de uso de imagem e voz. O evento é gratuito, e as vagas são limitadas.

Para mais informações e inscrições, acesse: Corre no Light – EDIÇÃO CARNAVAL em São Paulo – Sympla .

Serviço – Corre no Light

Data: 23 de fevereiro

Local: Shopping Light, no piso térreo, localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, 23

Horário: Início às 7h30 e largada prevista para às 8h