Dança, música e cultura tomam conta do Centro Histórico de São Paulo

São Paulo recebe mais uma semana repleta de atividades culturais no Centro Histórico, promovendo o encontro de diferentes públicos por meio da dança, música e expressão artística. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o Novo Anhangabaú será palco de eventos que fortalecem a cultura popular e urbana da cidade, como o Open Hip Hop Training, o Forrozinho do Bom e a tradicional Batalha do Point. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, confira os destaques a seguir:

Na quarta-feira (19), o Open Hip Hop Training acontece das 19h às 22h, reunindo dançarinos de diferentes níveis, admiradores da cultura hip hop e o público em geral em um ambiente colaborativo e acessível. O treino aberto promove a troca de experiências, incentivando a criatividade e a expressão pessoal por meio da dança.

Na quinta-feira, dia 20, o Forrozinho do Bom ocorre das 19h às 20h, proporcionando às crianças uma introdução lúdica ao universo do forró. A atividade não apenas desenvolve habilidades motoras e sociais, mas também estimula a interação em pares, promovendo a coordenação e o senso de ritmo.

Ainda na quinta-feira, das 19h às 23h, acontece a Batalha do Point, um dos eventos mais tradicionais do hip hop paulistano. Criada em 2011, a batalha começou com um pequeno grupo de amigos e, ao longo de quase 13 anos, se consolidou como a segunda batalha mais antiga de São Paulo. Sua presença no Vale do Anhangabaú representa a continuidade desse legado, proporcionando um espaço para a união de diferentes gerações e a revelação de novos talentos.

Todas as atividades da semana reafirmam o compromisso do Vale do Anhangabaú em ser um ponto de encontro para a diversidade cultural, promovendo eventos que ampliam o acesso à arte e ao lazer no centro histórico de São Paulo.

Outras atividades da semana – A programação conta ainda com Aula de Charme (segunda, das 20h às 22h), Skate Park para Iniciantes (terça, das 18h às 20h), Lab Breaking (quarta, das 19h às 22h), Forró do Bom (quinta, das 20h às 22h), Batalha do Vale (sexta, das 19h às 22h).

Ensaios Abertos no Vale do Anhangabaú – Última Semana!

Os ensaios abertos no Vale do Anhangabaú estão chegando à reta final!

De 17 a 21 de fevereiro, ainda há tempo para prestigiar e participar das últimas apresentações de diferentes grupos e coletivos que ocupam o espaço com música, dança e cultura popular. Confira a programação completa e aproveite essa oportunidade única de vivenciar a diversidade cultural no Centro Histórico de São Paulo.

Ensaio Aberto: Benza Deusas | Segunda-feira, 19/02 | 20h às 22h

Uma fanfarra em construção, formada por mulheres, que valoriza a ocupação da rua como espaço de expressão e aprendizado musical coletivo.

Afoxé Omodé Obá | Terça-feira, 20/02 |19h às 22h

Cortejo que celebra as tradições dos Afoxés, resgatando memórias ancestrais negras através da música e da dança.

Ensaio Aberto: As Obscênicas | Quarta-feira, 21/02 | 20h às 22h

Fanfarra feminista que ocupa as ruas com instrumentos de sopro e percussão, misturando jazz, samba, funk e groove.

Ensaio Comissão de Frente Tom Maior | Quarta-feira, 21/02 |21h às 22h

Treinamento da Comissão de Frente da Tom Maior, preparando-se para o Carnaval de 2025.

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.