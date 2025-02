Walking Tour no Shopping Light proporciona uma viagem pela história de São Paulo

O Shopping Light, localizado no centro de São Paulo, próximo à estação de metrô Anhangabaú e ao Theatro Municipal, anuncia novas edições do Walking Tour. O Shopping Light, um dos ícones históricos do centro de São Paulo, segue incentivando o turismo e a valorização do patrimônio da cidade por meio do Walking Tour. Essa iniciativa gratuita, que acontece desde 2016, proporciona aos participantes uma imersão na história e na cultura paulistana, destacando pontos turísticos emblemáticos ao redor do shopping. O projeto tem sido um grande sucesso, e em 2024 alcançou resultados incríveis, registrando um crescimento de 42% no número de inscritos em comparação a 2023, somando mais de 3.000 inscritos ao longo do ano e impactando 1.075 participantes presencialmente.

Diante desse resultado positivo, seguimos muito felizes em continuar com o Walking Tour em 2025, fortalecendo ainda mais nosso compromisso em conectar visitantes e moradores à riqueza arquitetônica e cultural do centro de São Paulo. A primeira edição de fevereiro aconteceu no dia 9, no formato tradicional, dando início a mais um ano de experiências inesquecíveis.

No dia 23, uma edição especial de Carnaval oferecerá uma experiência imersiva na cultura e na história do samba paulista, destacando também o centro da cidade de São Paulo, conhecido por receber inúmeros bloquinhos de rua durante o Carnaval. O evento proporcionará um mergulho não só no samba, mas também na efervescência carnavalesca que pulsa no coração de São Paulo, relembrando como o Carnaval moldou a identidade cultural do centro da cidade e os personagens e movimentos que surgiram nas ruas paulistanas durante essa festa popular.

O passeio é gratuito, tem duração de três horas, com pausas para uso de toaletes. A condução fica por conta da equipe do SP da Garoa, liderada pelo guia de turismo e influenciador digital, Rafael Gushiken. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla. O Shopping Light fica na Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, no centro de São Paulo.

“É uma grande satisfação para nós trazer essas ações para o Centro de São Paulo, fomentando a cultura, a história e o turismo local. Acreditamos que essa iniciativa não apenas valoriza o patrimônio histórico da cidade, mas também fortalece a conexão das pessoas com a identidade paulistana. O centro é um verdadeiro museu a céu aberto, repleto de histórias, personagens e curiosidades que merecem ser conhecidos e preservados. Por meio dessas experiências, buscamos incentivar moradores e visitantes a olharem para essa região com novos olhos, reconhecendo toda a sua importância cultural e o potencial que tem para o turismo”, afirma Débora Neves, Coordenadora de Marketing do Shopping Light.

Walking Tour Especial de Carnaval – 23 de fevereiro

Nesta edição, o foco será ampliar a imersão na história do Carnaval paulistano, destacando fatos marcantes e personalidades que contribuíram para sua trajetória. Além disso, os participantes poderão explorar as origens e a evolução do samba paulista dentro de um rico contexto histórico-cultural. O percurso incluirá pontos emblemáticos já presentes no roteiro, como a Biblioteca Mário de Andrade, o Theatro Municipal e o Vale do Anhangabaú.

SERVIÇO:

Walking Tour – Shopping Light

Local: Concentração no térreo, em frente a Sodiê Doces, Kopenhagen e Casa Bauducco – entrada pela Rua Formosa, n° 157

Data: 23 de fevereiro

Horário: Das 9h45 às 12h45