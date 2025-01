Shopping Light apoia projeto de revitalização e divulgação do Centro Histórico de São Paulo

O Shopping Light, localizado próximo ao Theatro Municipal e Metrô Anhangabaú, é um dos principais pontos comerciais e turísticos do Centro de São Paulo, se destaca como um dos grandes apoiadores de uma nova iniciativa de valorização da região, promovida pela Associação Pró-Centro. O projeto, que visa dar visibilidade ao Centro Histórico e transmitir uma mensagem positiva sobre as transformações recentes da área, conta com ações estratégicas para atrair visitantes e fortalecer o comércio local.

A iniciativa inclui a produção de um vídeo institucional que retratará os principais pontos turísticos e o cotidiano da região. O objetivo é mostrar ao público as mudanças significativas que o Centro tem vivenciado, ressaltando sua revitalização e seu potencial como destino turístico e comercial.



“O Shopping Light é parte essencial do cenário histórico do Centro de São Paulo. Além de ser um ícone arquitetônico, o empreendimento se destaca por suas 12 lojas outlets de marcas oficiais, o que atrai turistas e visitantes interessados em conhecer as lojas e o shopping. Acreditamos no potencial do Centro como um polo de cultura, comércio e turismo, e esse movimento é o caminho para consolidar essa visão”, afirma Débora Neves, coordenadora de marketing do Shopping Light.

Outro ponto forte do projeto é a criação e distribuição de mapas turísticos. Essa prática comum em regiões turísticas será adotada para facilitar a mobilidade dos visitantes e incentivar a descoberta dos principais atrativos do Centro. Os mapas ajudarão a reforçar a imagem positiva da área, além de serem uma ferramenta prática para turistas e frequentadores.

O projeto da Associação Pró-Centro tem como parceiros empresas de peso que acreditam no potencial de desenvolvimento da região, entre elas o Shopping Light, além de outros grandes nomes como Bar Brahma, Rede Buenas de Hotéis, Rede Ibérica de Hotéis, Rede Del Plaza de Hotéis, Hotel San Raphael, Mundo Pão, L’Entrecôte d’Olivier, Ponto Chic e Sampa Sky.

Sobre o Shopping Light

O Shopping Light, localizado ao lado da estação de metrô Anhangabaú e próximo ao Theatro Municipal, ocupa um edifício histórico da Light, antiga empresa de energia, que é um verdadeiro tesouro tombado pelo Patrimônio Histórico, construído em 1929. Hoje, o empreendimento, administrado pela Gazit Brasil, tornou-se um dos principais pólos do varejo no centro da cidade, que valoriza a arte, a cultura, o lazer e a gastronomia.

Atualmente, o Shopping Light dispõe de uma ampla opção em marcas renomadas, englobando variados segmentos e outlets, tais como Nike, Adidas, Vans, Calvin Klein, Lacoste, Fila, Puma e outros. O edifício abriga também o sofisticado Complexo Priceless – um espaço exclusivo em seu rooftop com o restaurante Notiê concebido em parceria com a Mastercard, eleito pela Revista Veja como melhor restaurante do Brasil, além de uma vista panorâmica verdadeiramente deslumbrante da Cidade de São Paulo.

No que tange à experiência gastronômica, o Shopping Light se destaca na variedade de sabores. O Notiê Restaurante, Abaru Bar e Restaurante, Pecorino e Bullguer são alguns dos restaurantes que contemplam toda a variedade gastronômica do Light, além de mais 20 opções no segmento, oferecidas aos clientes. Além disso, o local também abriga o primeiro Outback Steakhouse no Centro de São Paulo com vista exclusiva para o Viaduto do Chá.

O endereço do empreendimento é Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, no coração do centro de São Paulo e a 120 metros do Metrô Anhangabaú. Para os que preferem o transporte particular ou serviço de transporte por aplicativo, o acesso de carro ou Uber é facilitado pela Rua Formosa, 157. O Shopping Light é, portanto, muito mais do que um centro de compras; é um destino completo, onde o conforto, a elegância e a diversidade convergem para criar uma experiência corporativa e de lazer incomparável.